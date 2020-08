Coronavirus: aumentano i casi nel Lazio. D’Amato: “Presto test per chi rientra da Paesi ad alta incidenza”

Continuano a crescere i casi di coronavirus nella provincia di Latina: due nuovi contagi sono stati confermati nella giornata di ieri, lunedì 10 agosto, dalla Asl di Latina con il consueto bollettino. I casi sono stati registrati a Fondi, che torna a vivere l’incubo del virus dopo i mesi duri del lockdown: riguardano due ragazze con link ad un caso già noto e isolato, quello di un giovane di Lenola trovato positivo nei giorni scorsi.

Coroanvirus Latina: tutti i numeri

I dati di ieri aggiornano il quadro nel territorio pontino dove da inizio pandemia sono stati accertati 627 casi dalla Asl - ricordiamo che questo numero conta i soli casi positivi riscontrati, tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei comuni della provincia di Latina -, con un indice di prevalenza - cioè il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - arrivato a 10,90. Stabile il numero dei guariti, che sono 533, e quello dei decessi, che sono 37. Gli attuali positivi sono 57, con 31 dei pazienti che sono al momento ricoverati.

Coronavirus Lazio: attenzione ai casi di rientro dalle vacanze

Anche nella giornata di ieri sono stati registrati 38 nuovi casi in tutto il Lazio, come era già accaduto anche domenica 9 agosto. A tenere alta l’attenzione sono i casi di rientro dalle vacanze. Dei 38 casi, infatti, 4 riguardano proprio rientri dalle vacanze all’estero, nello specifico da Malta e Ibiza - per un totale di 9 di importazione -. “Siamo circondati da Paesi a maggiore incidenza del virus. Rispettiamo ora le misure di prevenzione o ci troveremo presto come loro. Siamo a lavoro per organizzare i test per chi ritorna dai Paesi ad alta incidenza” ha detto l’assessore regionale alla Sanità D’Amato. Si contano poi anche 13 contagi nel Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Sono arrivati a 8860 i casi totali di coronavirus da inizio pandemia in tutto il Lazio; 1081 sono invece gli attuali positivi; 6912 i guariti, 867 i decessi.

Lazio: dal 1° settembre ripartono gli eventi sportivi e riaprono i nidi

Ripartono nel Lazio, a partire dal 1° settembre gli eventi sportivi e riaprono gli asili nido. La Regione Lazio, sulla scorta delle direttive nazionali, ha emanato una nuova ordinanza e specifiche linee guida. Per quanto riguarda lo sport si tratta però di eventi con un massimo di 1000 spettatori per stadi all'aperto e di 22 per le strutture al chiuse (qui la notizia). Per i nidi invece, tra le misure anticovid che verranno adottate, ci saranno ingressi e uscite su turni, test sierologici al personale, sanificazione degli ambienti (qui la notizia).

Coronavirus: le altre notizie