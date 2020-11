Coronavirus Latina, quasi 1900 casi in provincia a novembre. D’Amato: “O calano i contagi o il Lazio va in zona rossa”

Si registra un lieve rallentamento nella crescita dei contagi da coronavirus in provincia: questo quanto emerge dal dato di ieri dei 121 nuovi casi, il più basso dei primi 11 giorni di novembre - ad eccezione di quello del 3 novembre quando i nuovi positivi furono 53 a fronte del 40% di tamponi processati in meno rispetto all’ordinario -. Ancora presto per parlare di un’inversione di tendenza e l’attenzione deve essere sempre altissima. Sono infatti quasi 1900 i casi a novembre che ha fatto segnare anche il dato peggiore sul fronte decessi, 27 da inizio mese a cui se ne aggiungono 6 di pazienti non residenti nella provincia di Latina. Attenzione sempre alta anche nel Lazio. “Nelle prossime due settimane o assistiamo a un calo dei contagi, a una riduzione del valore RT, oppure avremo serie difficoltà - ha detto ieri l’assessore D’Amato intervistato dall’agenzia Dire - Dobbiamo fare uno sforzo collettivo per non andare tutti in zona rossa”.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Dando uno sguardo alla situazione attuale in provincia, è in calo i numeri dei ricoverati, anche se la pressione sulle strutture ospedaliere, soprattutto sul Goretti, è ancora molto forte: secondo il dato diffuso ieri dalla Asl sono 174 mentre 24 ore prima erano 176 e due giorni fa 200. Gli attuali positivi in tutta la provincia sono 4197 mentre i guariti sono arrivati a 1257. Sono ad oggi 5536 i contagi totali da inizio pandemia nel territorio pontino che ha un indice di prevalenza - il numero delle persone risultate positive su 10.000 abitanti - arrivato a 96,24.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

E’ Aprilia uno dei comuni maggiormente attenzioni in provincia se si guardano i numeri: ieri sono stati 40 i nuovi casi, anche più di quanti ne siano stati registrati nel capoluogo pontino, 33. Gli altri ieri sono stati accertati in 18 diversi comuni: Cisterna(4), Cori (4), Fondi (6), Formia (6), Gaeta (2), Itri (2), Minturno (2), Monte San Biagio (2), Norma (1), Pontinia (2), Priverno (2), Roccagorga (1), S. Felice Circeo (5), Sabaudia (2), Sermoneta (1), Sezze (11), Sonnino (8) Terracina (8) .

Coronavirus Latina: si aggrava il bilancio dei decessi

Circa un terzo dei decessi totali da inizio pandemia si sono verificati in questi primi 11 giorni del mese di novembre. Come detto sono 27 mentre da marzo ad oggi 82. Un dato aggravato ieri dalla morte di un paziente di 76 anni residente a Terracina. Aprilia e Latina sono i due comuni che hanno fatto registrare il maggior numero di decessi, 16 e 14 da inizio pandemia.

D’Amato: “O calano i contagi o andremo tutti in zona rossa”

"Nelle prossime due settimane o assistiamo a un calo dei contagi, a una riduzione del valore RT, oppure avremo serie difficoltà” ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nel corso di un intervista all’agenzia Dire - Adesso, se non vogliamo arrivare a un lockdown generale, dobbiamo evitare gli assembramenti per ridurre i contagi. Tutto ciò che faremo oggi, lo avremo come beneficio a Natale e Capodanno”. E proprio in riferimento a Capodanno ha considerato “impensabile l’idea di fare festa” (qui la notizia).

Il prefetto incontra gli operatori commerciali

Incontro in Prefettura ieri con una delegazione delle sigle sindacali aderenti a Confcommercio Lazio Sud che hanno consegnato un documento contenente le istanze degli operatori commerciali della provincia che stanno attraversando un momento di crisi legato all'emergenza Covid19. La delegazione di Confcommercio era rappresentata tra gli altri dal presidente Lazio e Lazio Sud e presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina Giovanni Acampora e dal direttore generale Salvatore Di Cecca (qui i dettagli dell'incontro).

Coronavirus Lazio: 2479 casi giornalieri, 57583 attuali positivi

Sono stati 2479 i nuovi casi ieri nel Lazio, un dato in leggero calo rispetto al giorno precedente (-129) a fronte anche di un dato più basso di tamponi processati. In leggera diminuzione di 2 unità anche il numero delle terapie intensive che sono 255, 2913 invece i ricoveri. Gli attuali positivi in tutta la regione sono ad oggi 57583, mentre i contagi totali sono 73054, i decessi 1503 e i guariti 13968.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento