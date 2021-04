Coronavirus: ad aprile quasi 2mila contagi e 24 decessi in provincia. Il punto sui ricoveri nel Lazio

Numeri in leggero aumento nel territorio pontino rispetto ad un mese fa; restano sopra la soglia i dati di ricoveri e terapie intensive occupate in tutta la regione. Prenotazioni dei vaccini anche per i 60 e 61enni

Sono quasi 2mila (1873) i contagi da coronavirus che sono stati accertati tra i residenti della provincia di Latina in questi primi giorni del mese di aprile. Un dato che si presenta in crescita rispetto allo stesso periodo di marzo quando i casi erano stati 1430. La situazione è aggiornata alla luce dei 117 nuovi positivi che la Asl ha comunicato ieri, lunedì 11 aprile, con il consueto bollettino; la metà di questi sono concentrati nei territori di Latina (35) ed Aprilia (22) che ancora in questi giorni continuano a far registrare numeri importanti.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

E sono in aumento anche i decessi: ad aprile sono già 24 mentre un mese fa erano stati 18. Nella giornata di ieri la Asl ha dato la notizia della morte di un paziente di 73 anni che era residente a Pontinia e che ha fatto salire a 485 il totale delle persone che non ce l’hanno fatto in questi 13 mesi di pandemia in tutto il territorio pontino.

Coronavirus: il punto sui ricoveri

Sono stati poi 16 i ricoveri notificati ieri dall’Azienda sanitaria locale e registrati nelle 24 ore precedenti che si sono aggiunti ai 150 della settimana scorsa. Numeri importanti nel territorio pontino che rispecchiano l’andamento anche nel resto del Lazio: allo stato attuale, dagli ultimi dati diffusi ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione, sono 3050 i ricoverati mentre sfiorano la quota dei 400 le terapie intensive occupate (396). Restano sopra la soglia individuata dal Ministro della Salute i numeri in tutta la regione: come riportato dal portale di Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), le terapie intensive occupate sono al 42% (la soglia è al 30%), mentre i ricoverati nelle aree non critiche sono al 48% (la soglia è al 40%). I dati sono aggiornati al 12 aprile.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 12 aprile

Per quanto riguarda i casi siono stati in calo ieri nel Lazio rispetto al giorno precedente ma a fronte, è bene dirlo, di un numero inferiore anche di tamponi. I contagi resi noti dall’Assessorato regionale alla Sanità sono stati 1057 (con un tasso di positività all’11% ma che scende al 7% se si considerano gli antigenici), 37 i decessi e poco più di mille i guariti. Questo il quadro generale in tutta la regione: sono più di 52mila gli attuali positivi, mentre i contagi totali da inizio pandemia sfiorano la soglia dei 303mila; sono quasi 244mila i guariti, 7070 i decessi.

Vaccini, il punto sulle somministrazioni

Da questa notte sono aperte nel Lazio anche le prenotazioni del vaccino per la fascia d'età 61 - 60 anni (i nati 1960 e 1961). Intanto prosegue la campagna: secondo i dati aggiornati alle 8 di oggi, 13 aprile, nel Lazio sono state 1.330.334 le somministrazioni di vaccino, per un totale di di quasi 384mila cittadini vaccinati con doppia dose. In provincia di Latina le somministrazioni quasi 88mila, di cui circa 26mila con doppie dosi.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento