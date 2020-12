Coronavirus Latina: curva dei contagi in calo in provincia. Ma non scende il numero dei decessi

Si conferma in calo la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Ieri per la prima volta dopo settimane i nuovi casi sono scesi sotto il muro dei 100 (sono stati 85) ed era accaduto solo lo scorso 3 novembre ma a fronte in numero inferiore di tamponi processati. Un trend in discesa da quattro giorni nel territorio pontino, segno, come ha detto anche il direttore generale della Asl Giorgio Casati venerdì in conferenza stampa, che le misure adottate iniziano a dare i loro effetti.

Coronavirus Latina: il triste bilancio dei decessi

Dall’altro lato, però, resta sempre alto il dato dei decessi: 4 quelli comunicati ieri dall’Azienda sanitaria locale con il consueto report giornaliero, a cui se ne aggiunge uno di un paziente residente fuori la provincia ma comunque in carico alla Asl pontina. Sono 189 le morti da inizio pandemia nel territorio, ben 39 in questi primi 12 giorni di dicembre.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Questo il quadro generale a fronte degli ultimi dati del 12 dicembre: i guariti hanno superato quota 4mila (sono 4047), mentre ad oggi gli attuali positivi sono 7391, con 7286 persone che sono in cura presso il proprio domicilio. Sono saliti a 11627 i contagi totali da inizio pandemia, con un indice di prevalenza (vale a dire il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti) arrivato a 202,12.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

In calo i casi positivi, i ricoveri, le terapie intensive e i decessi: questo il quadro nel Lazio sulla base degli ultimi dati diffusi ieri. I contagi comunicati dall’Assessorato alla Sanità della Regione nella giornata di sabato sono stati 1194, 41 i decessi (sono 2911 in totale), e più di 2mila i guariti in 24 ore (sono 48108 in totale). I ricoveri sono scesi sotto la quota dei 3mila mentre le terapie intensive ad oggi sono 337. Ad oggi gli attuali positivi sono più di 87mila, 138337 i contagi totali da marzo.

Riaprono i megastore commerciali e i mercati nel weekend

Possono riaprire nei fine settimana i megastore commerciali e i mercati all’aperto in provincia di Latina e nel Lazio. Questa la decisione assunta dalla Regione anche alla luce dei dati fatti registrare in questi ultimi giorni. Non è stata rinnovata infatti l’ordinanza che prevedeva nei festivi e prefestivi la chiusura delle grandi superfici di vendita al dettaglio – ossia sopra i 2.500 mq nelle grandi città e sopra i 1.500 mq nelle città fino a 10mila abitanti – e dei mercati all’aperto nei festivi adottata in tutto il mese di novembre (qui la notizia).

Con le Usca Latina si prepara ad affrontare la terza ondata

Le Usca, unità speciali di continuità assistenziale, nate per gestire sul territorio l'emergenza covid, saranno coinvolte in un progetto di implementazione della rete di assistenza legata alla pandemia. Successivamente, come annuncia la Asl, saranno inserite nella gestione della cura dei pazienti cronici della provincia pontina. Il servizio sarà incrementato dopo le festività di Natale e conta di arrivare a regime e di consentire, in previsione di una terza ondata, di gestire a domicilio i pazienti covid sintomatici evitando il sovraccarico dell’ospedale (i dettagli del progetto).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento