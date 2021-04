Coronavirus: il punto su contagi, varianti e scuole in provincia. Aumentano i ricoveri

Ha rallentato nelle scorse 24 ore la crescita del numero dei casi di coronavirus nella provincia di Latina, frutto probabilmente anche del numero più basso di test processati nel fine settimana. Sono stati 48 i contagi comunicati ieri, martedì 13 aprile, dalla Asl con il consueto bollettino che arrivano dopo i 117 di lunedì e soprattutto dopo i 203 di domenica. In totale nel mese di aprile sono arrivati a 1921 i positivi riscontrati tra i residenti del territorio pontino. Ma al momento l’attenzione è alta soprattutto sulle scuole dove sono molti i contagi già registrati ad una settimana dal rientro in classe dopo le vacanze di Pasqua.

Coronavirus: il bilancio dei decessi

E c'è un dato nel mese di aprile è in aumento rispetto ad un mese fa, quello dei decessi: sono 28 i morti in questa prima parte del mese, 6 in più di quello scorso. Ieri la Asl ha dato comunicazione di 4 decessi (due dei pazienti erano residenti ad Aprilia, gli altri a Cori e Latina).

Una nuova sede per i vaccini a Latina

E' stata inaugurata oggi, 14 aprile, la nuova ala della sede vaccinale Asl Latina presso il centro anziani di viale Vittorio Veneto. Intanto prosegue la campagna: secondo i dati aggiornati alle 9 di oggi, 14 aprile, nel Lazio sono state 1.354.283 le dosi somministrate, per un totale di circa 391mila cittadini vaccinati con doppia dose. In provincia di Latina le somministrazioni oltre 89mila, di cui circa 26mila con doppie dosi.

Coronavirus: si moltiplicano i contagi nelle scuole

Ad una settimana dal rientro in classe dopo le vacanze di Pasqua e dopo la chiusura per la zona rossa, già si moltiplicano i contagi nelle scuole. Diversi comuni, da nord a sud della provincia pontina interessati, in particolare Aprilia, Latina, Formia, Cisterna e Fondi. Tra docenti e studenti, di istituti di ogni ordine e grado, si contano già 118 contagi (qui i particolari).

Variante brasiliana a Fondi

Attenzione alta, invece, a Fondi per la variante brasiliana, dopo il primo contagio scoperto nelle scorse settimane. Questa volta il focolaio riguarda il comando dei vigili urbani, dove un agente è risultato positivo e lo Spallanzani ha accertato la presenza della mutazione del virus. Altri sei colleghi risultano contagiati e sono considerati dunque altri sospetti casi della stessa variante, che sarà eventualmente accertata da ulteriori analisi del laboratorio dello Spallanzani (qui la notizia).

Il punto sui ricoveri nel Lazio

E resta alta la pressione sulle strutture ospedaliere, nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio. Altri 9 i ricoveri comunicati ieri dall’Azienda sanitaria locale che si aggiungono ai 16 del giorno precedente. Nel Lazio ad oggi sono 3062 i ricoverati (in aumento nelle scorse 24 ore), mentre le terapie intensive occupate ad oggi sono 392 (in calo invece nella giornata di ieri). E continuano a restare sopra la soglia individuata dal Ministro della Salute i numeri in tutta la regione: secondo i dati riportati nel portale di Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), le terapie intensive occupate sono al 42% (la soglia è al 30%), mentre i ricoverati nelle aree non critiche sono al 48% (la soglia è al 40%). I dati sono aggiornati al 13 aprile.

Coronavirus Lazio: la situazione dei contagi

In lieve aumento ieri i casi nel Lazio, anche se a fronte di un numero più alto di tamponi. I contagi sono stati 1164, mentre il rapporto tra positivi e tamponi è all’8%, in calo rispetto a lunedì e scende ulteriormente al 3% se si considerano anche gli antigenici. Gli attuali positivi ad oggi sono 52172, mentre hanno abbondantemente superato la soglia dei 300mila i contagi totali da inizio pandemia. I guariti totali sono oltre 240mila (ieri 36), 7106 i decessi (ieri 1024).

Coronavirus, le altre notizie