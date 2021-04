Coronavirus: contagi in aumento ad aprile, sono più di 2mila. Nel Lazio ricoveri in calo

In crescita anche il numero dei decessi rispetto al mese marzo nel territorio pontino. In tutta la regione dopo giorni i ricoveri scendono sotto quota 3mila. Il punto sui vaccini

Oltre 2mila contagi da coronavirus in due settimane, con una media di circa 147 ogni giorno: questa la fotografia scattata sulla provincia pontina a circa metà del mese di aprile. I casi sono 2066, in aumento rispetto allo stesso arco temporale di marzo quando ne erano stati registrati 1769, con un aumento di circa il 16%.

Nello specifico, analizzando l’ultimo bollettino della Asl, dei 145 casi di ieri, più di un terzo sono concentrati tra Latina (34) ed Aprilia (29), che si confermano i due centri della provincia dove in questo inizio di settimana si sta registrando il più alto numero di positivi. Sono poi 12 a Fondi, alle prese in questi giorni con la diffusione della cariante brasiliana.

Coronavirus Latina: il bilancio di decessi e ricoveri

Ed è purtroppo in aumento anche il numero dei decessi nel mese di aprile: 30 quelli registrati in questo due settimane; nei primi 14 giorni di marzo erano stati invece 22. Ieri la Asl con il bollettino ha dato notizia della morte di altri due pazienti che erano residenti a Latina e che avevano 67 e 78 anni. Da inizio pandemia le vittime sono state 491. Sul fronte ricoveri sono stati 11 quelli comunicati ieri dalla Asl che si sono aggiunti ai 25 dei primi due giorni della settimana, 232 dall’inizio del mese.

Variante brasiliana a Fondi

E' alta l’attenzione sul territorio di Fondi dopo i casi di variante brasiliana che sono stati registrati tra i vigili urbani del comando della polizia locale (7). Nella giornata di ieri della situazione si è discusso nel corso di un tavolo tecnico che si è tenuto in Prefettura. “Attualmente la situazione è sotto controllo ma non per questo dedicheremo meno attenzione alla questione” ha rassicurato il sindaco di Fondi Maschietto (qui la notizia).

Il sindaco di Latina: "Troppi assembramenti nel fine settimana”

A parlare di "troppi assembramenti nel fine settimana” è stato invece il sindaco di Latina Damiano Coletta intervenuto ieri al termine dell’inaugurazione della nuova ala nel cento vaccinale di viale Vittorio Veneto. Il riferimento è a quanto accaduto già a partire dal weekend subito dopo la zona rossa imposta dal Governo per le festività pasquali. “Ci sono state situazioni che non ci sono piaciute, ne parleremo nelle sedi opportune e valuteremo la possibilità di adottare misure restrittive. Questo è un momento delicato, si sta per scollinare ed è necessario fare attenzione affinché ci sia la discesa” ha aggiunto Coletta (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: curva stabile

Per quanto riguarda il Lazio pressoché stabile la curva dei contagi nelle ultime 48 ore: ieri sono stati 1230 ieri i casi, solo 66 in più rispetto al giorno precedente, ma a fronte di un numero più alto di tamponi. Ed è sceso il rapporto tra positivi e tamponi, che secondo l’ultimo aggiornamento e al 6% (al 3% se si considerano anche gli antigienici). Sono oltre 51mila gli attuali positivi in tutta la regione dove il numero dei ricoverati dopo giorni è sceso sotto il muro dei 3mila; sfiorano invece quota 400 le terapie intensive occupate; sono poi poco più di 305mila i contagi totali da inizio pandemia, quasi 347mila le persone che sono poi guarite, 7155 i decessi.

Il punto sui vaccini

Aumentano le sedi vaccinali nella provincia pontina: ieri è stata inaugurata una nuova la per le somministrazioni delle dosi Pfizer nel centro di viale Vittorio Veneto a Latina. Facendo parlare i numeri, secondo il dato aggiornato alle di 7 di oggi, 15 aprile, sono 1.382.600 le somministrazioni totali effettuate nel Lazio da inizio campagna con oltre 400mila persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Nello specifico nel territorio pontino sono state più di 91mila le vaccinazioni, circa 27mila le persone a cui è stata inoculata anche la seconda dose.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento