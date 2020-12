Coronavirus, altalena di casi in provincia. Picco di decessi nel Lazio, D’Amato: “Servono misure per Natale”

Altalena di contagi da coronavirus nella provincia di Latina: nella giornata di ieri, mercoledì 15 dicembre, i nuovi casi sono stati 167, registrati in 24 diversi comuni, dopo il picco dei 217 del giorno precedente e i 169 di domenica scorsa. Ma, dopo il triste record di lunedì, la buona notizia ieri è arrivata dai decessi: zero quelli riportatati nel bollettino della Asl; situazione che nel mese in corso, in cui sono stati registrati ben 51 decessi, si era verificata solo altre due volte, lunedì 7 e venerdì 11 dicembre.

Coronavirus Latina: i numeri in provincia

Questa la situazione attuale nella provincia di Latina: da inizio pandemia sono stati accertati 12180 casi, mentre sono 7882 gli attuali positivi; quasi 5mila i guariti (sono 4097), mentre i decessi sono 201, la maggior parte dei quali registrati, appunto, nel corso proprio di questa seconda ondata.

Coronavirus Lazio: nuovi casi in calo

Casi giornalieri in calo ieri nel Lazio, sono stati 1159, ma sono aumentati i decessi che sono stati 83 (45 in più rispetto alle 24 ore precedenti); 2704 i guariti. Sono in calo anche i ricoveri (2921) e le terapie intensive (321). L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nel commentare i dati ieri ha posto, però, proprio l’attenzione sull’aumento del numero dei decessi giornalieri, “a conferma - ha detto - che il virus è una brutta bestia e bisogna mantenere alta l’attenzione. Per Natale è necessario che vengano adottate subito misure omogenee nel Paese”.

D’Amato: “Serve adottare delle misure”

Linea ribadita anche nel corso dell’intervento a margine dell'accensione della Chanukkià davanti allo Spallanzani. ”I dati che salgono sicuramente sono la conseguenza di un calo di tensione” ha detto in riferimento all’aumento del numero dei morti. “Per quanto riguarda gli assembramenti dei giorni scorsi verificheremo gli esiti tra una settimana-dieci giorni, purtroppo vorrei essere smentito ma non saranno esiti positivi. Rivolgo un appello ad evitare assembramenti perché il numero dei decessi è elevato sia a livello nazionale che regionale. Serve adottare delle misure”.

Con le Usca Latina si prepara ad affrontare la terza ondata

Le Usca, unità speciali di continuità assistenziale, nate per gestire sul territorio l'emergenza covid, saranno coinvolte in un progetto di implementazione della rete di assistenza legata alla pandemia. Successivamente, come annuncia la Asl, saranno inserite nella gestione della cura dei pazienti cronici della provincia pontina. Il servizio sarà incrementato dopo le festività di Natale e conta di arrivare a regime e di consentire, in previsione di una terza ondata, di gestire a domicilio i pazienti covid sintomatici evitando il sovraccarico dell’ospedale (i dettagli del progetto).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento