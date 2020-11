Coronavirus Latina: in provincia oltre 2800 casi a novembre. Drammatico il bilancio dei decessi

E’ il secondo dato più alto di sempre, con 245 nuovi casi di coronavirus, quello fatto registrare ieri dalla provincia di Latina da inizio pandemia, più basso solo dei 316 del 6 novembre. E arrivano a 2836 i contagi totali nel mese in corso, più di quanti ne siano stati registrati in tutto ottobre - poco meno di 2500 -. E mentre sono quasi 5mila gli attuali positivi è il dato dei decessi quello su cui si sofferma l’attenzione, 45 a novembre dopo la morte di un paziente di Cisterna di cui è stata data notizia ieri.

Coronavirus Latina: si aggrava il bilancio dei decessi

Hanno raggiunto quota 100 i decessi da inizio emergenza in provincia, di questi quasi la metà ne sono stati registrati appunto in questi primi 16 giorni di novembre. Con il bollettino di ieri la Asl ha comunicato due decessi avvenuti nelle precedenti 24 ore, oltre a quello del paziente residente a Cisterna, anche quello di un’altro residente fuori provincia e che quindi non viene conteggiato nel bilancio totale. Solo domenica i decessi erano stati 4.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Ad oggi sono 4981 gli attuali positivi con 4802 persone che sono in cura presso il proprio domicilio; i ricoverati si attestano sui 176, in leggero calo rispetto a domenica. I casi totali da inizio pandemia sono arrivati a 6480 con l’indice di prevalenza - le persone risultate positive su 10.000 abitanti - salito a 112,65; i guariti hanno raggiunto quota 1399 - 25 in più rispetto a domenica -.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Il picco più alto di contagi ieri è stato fatto registrare da Latina città con 40, poi Aprilia con 36. Gli altri sono stati riscontrati in 22 diversi comuni: Bassiano (1), Castelforte (2), Cisterna (14), Cori (3), Fondi (23), Formia (18), Gaeta (9), Itri (2), Lenola (3), Minturno (14), Monte S. Biagio (2), Pontinia (6), Priverno (14), Prossedi(2), San Felice Circeo (3), Sabaudia (2), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (3), Sezze (21), Sonnino (3), Sperlonga (3)e Terracina (20).

Coronavirus Lazio: 2.407 casi in 24 ore

Sono stati 2.407 i nuovi casi ieri in tutto il Lazio, un dato in calo rispetto alle 24 ore precedenti come in calo sono stati anche i tamponi (quasi 20mila, 2735 in meno rispetto a domenica). I decessi sono stati 34 (1680 da inizio pandemia) e 412 i guariti (che sono arrivati in totale a 15735). Calano i ricoveri che sono 3099 mentre si registra un lieve aumento delle terapie intensive che sono 278 (+4). I contagi totali sono arrivati a 86681.

Coronavirus Lazio, D’Amato: “Lieve rallentamento del virus”

“Assistiamo ad un lieve rallentamento della corsa del virus - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - ma è ancora presto per le valutazioni. Bisogna mantenere alta l’attenzione”.

Cori, test rapidi dai medici di base: il Comune mette a disposizione l'ospedale

A Cori un luogo messo a disposizione del Comune per consentire ai medici di medicina generale di effettuare i test rapidi. Lo ha annunciato il sindaco Mauro De Lillis. La struttura individuata è quella dell'ospedale del paese, la ex radiologia, dove i medici di base potranno dunque effettuare il servizio (qui i dettagli).

Nel Lazio test rapidi dai medici di medicina generale

“Sono iniziati i test rapidi antigenici dai medici di medicina generale (MMG) e in modo particolare molto bene la partenza del servizio a Ostia - ha reso noto l’assessore regionale D’Amato -. A dimostrazione che l’impegno dei MMG in questa fase è assolutamente rilevante. Le Asl stanno distribuendo i primi 50 mila test (dei 200 mila) con i relativi dispositivi di protezione individuale - DPI. In questa fase i test rapidi rappresentano un valido strumento di screening per individuare precocemente sospetti casi positivi. Presto avremo anche a disposizione i test differenziali che discriminano il Covid dall’influenza stagionale”.

Coronavirus, altre notizie

Articolo in aggiornamento