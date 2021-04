Coronavirus: l’andamento dei contagi in provincia. Ricoveri in calo nel Lazio

Sono arrivati a 2580 i contagi da coronavirus nel mese di aprile nella provincia di Latina con una media di 167 ogni giorno. Dati che sono stati aggiornati dopo i 169 casi comunicati ieri, sabato 17 aprile, dalla Asl con il bollettino. L’andamento nel mese di aprile fa segnare una lieve ripresa della curva dal momento che nei primi 17 giorni di marzo i casi erano stati 2168. La nota positiva arriva, invece, se si analizza il dato dei sei giorni di questa settimana: sono infatti 824 i contagi totali accertati tra i residenti del territorio a fronte invece dei 935 registrati tra lunedì 5 e sabato 10 aprile.

Stringendo ancor già il quadro al bollettino di ieri della Asl, ancora una volta circa un terzo dei 169 positivi totali riportati sono concentrati nella città di Latina (50) che nella settimana in corso è arrivata già a 241 casi. Da segnalare poi i 22 di Aprilia e i 21 di Fondi.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Si aggrava in provincia il bilancio dei decessi: 4 quelli che sono stati notificati ieri dalla Asl di pazienti che erano residenti nei centri di Aprilia, Cori, Fondi e Latina. Sono già 36 le morti legate al Covid-19 ad Aprilia nel territorio, che salgono a 497 in questo anno di pandemia.

Screening sulla polizia locale: negativi tutti i tamponi

Si è concluso a Fondi lo screening sugli agenti di polizia locale: tutti i test molecolari, in totale 26, sono risultati negativi. Il bilancio redatto nella serata di ieri dal Comune. Lo screening si è reso necessario dopo che nei giorni scorsi gli accertamenti effettuati su un gruppo di campioni analizzati dallo Spallanzani di Roma hanno consentito di classificare come variante brasiliana alcuni casi di positività individuati all'interno del comando di polizia locale (qui la notizia).

Il punto sui ricoveri

Per quanto riguarda invece i ricoveri, sono 12 quelli comunicati ieri dall’Azienda sanitaria con il report giornaliero; in totale in questi sei giorni della settimana in corso sono arrivati a 76, in calo rispetto alla scorsa settimana quando, tra lunedì 5 aprile e sabato 11 aprile, erano stati 95; in totale nel mese di aprile sono stati 272. Ed è in calo negli ultimi sette giorni il numero dei ricoverati in tutto il Lazio passati dai 3067 di domenica scorsa ai 2771 di ieri con un decremento di circa il 9%. Lieve flessione anche per il numero delle terapie intensive occupate che sono ad oggi 385 (erano 393 una settimana fa). Continuano, però, a restare sopra la soglia indicata dal Ministro della Salute i numeri in tutta la regione, anche se come detto in leggera diminuzione: secondo i dati riportati nel portale di Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), le terapie intensive occupate sono al 41% (la soglia è al 30%), mentre i ricoverati nelle aree non critiche sono scesi al 43% (la soglia è al 40%). I dati sono aggiornati al 17 aprile.

Il punto sulle vaccinazioni

La provincia di Latina viaggia verso il traguardo delle 100mila vaccinazioni, mentre, secondo i dati aggiornati da Salute Lazio alle 8 di oggi, sono quasi 30mila le persone che hanno ricevuto la seconda dose. In totale, invece, in tutto il Lazio sono 1.482.115 le somministrazioni dall’inizio della campagna ed oltre 436mila cittadini risultano vaccinati con entrambe le dosi. Intanto sono stati caricati circa mezzo milione di certificati vaccinali nel Fascicolo sanitario elettronico per gli assistiti del Lazio che hanno completato il percorso vaccinale. Il 15% ha già consultato il proprio attestato vaccinale che ha un sigillo digitale di garanzia la cui autenticità è verificabile attraverso la App Salute Lazio ed è disponibile anche in lingua inglese. Il Lazio è pronto per la ‘Green Card’.

Assembramenti: fine settimana di controlli a Latina

Fine settimana di controlli nella città di Latina per scongiurare assembramenti di giovani nelle piazze e negli abituali luoghi di ritrovo. Il sindaco Damiano Coletta nei giorni scorsi ha emesso un'ordinanza che impone la chiusura di due piazze, Piazza Dante e Piazza Silvio D'Amico, dalle 16 fino alle 22, nelle giornate del 16, 17 e 18 aprile. Ma, come annunciato, altre aree della città ritenute "sensibili" sono sotto stretta osservazione (qui la notizia).

La direttrice Asl: "174 posti letto covid al Goretti"

In occasione della visita dell'assessore a Latina, la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli ha fornito un quadro della situazione in provincia, sotto il profilo dei contagi, dei ricoveri e anche dell’avanzamento della campagna vaccinale. “Oggi al Goretti, su 328 posti letto attivi, 174 sono covid. C’è uno sforzo grandissimo nel garantire un livello di risposta che anche in questa terza fase è stato elevatissimo. Il numero di ricoveri nella terza fase è stato molto più elevato che nella prima. I restanti 154 posti letto garantiscono le reti tempo dipendenti". Si è poi fatto il punto sui contagi, sui tamponi effettuati di media e sulle vaccinazioni, che il 15 aprile hanno raggiunto il record pontino delle 2.560 somministrazioni (la notizia completa).

