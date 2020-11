Coronavirus Latina: 3300 casi e 55 decessi a novembre. Nel Lazio aumentano le terapie intensive

Più di 3300 contagi da coronavirus e 55 decessi: questi i numeri fatti registrare nella provincia di Latina in questi 18 giorni di novembre. Nella giornata di ieri sono stati, infatti, comunicati dalla Asl altri 244 nuovi casi, il terzo dato più alto dall’inizio della pandemia, e 3 decessi. La curva resta pressoché stabile in questi ultimi giorni - anche se con un andamento decisamente alto -, le morti legate al Covid-19 hanno conosciuto un’impennata nel mese in corso.

Coronavirus Latina: 110 i decessi da inizio pandemia

I decessi totali da inizio pandemia sono arrivati a 110, con la metà che sono stati registrati proprio a novembre, 55. Il bilancio, come detto, è stato aggravato dalla morte comunicata ieri di altri tre pazienti che errano residenti ad Aprilia, Minturno e San Felice Circeo. Nella giornata di martedì i decessi erano stati 7.

Coronavirus Latina: i numeri in provincia

Allo stato attuale sono 5336 i positivi in tutta la provincia di Latina; in calo nelle scorse 24 ore i ricoverati che sono 174, mentre c’è stato un importante aumento di guariti, 67 in più che hanno fatto salire il totale a 1514. Le persone che sono in cura presso il proprio domicilio sono invece 5162, 6960 i contagi totali riscontrati tra i residenti della provincia da inizio pandemia. E’ arrivato a 120,99 l’indice di prevalenza, vale a dire il numero delle persone che sono risultate positive su 10.000 abitanti.

Coronavirus Latina, la mappa dei nuovi contagi

Dei 244 casi di ieri più di un terzo ne sono stati registrati tra Aprilia (47) e Latina (45). Gli altri sono stati accertati in 23 diversi comuni: Castelforte (7), Cisterna(19), Cori (2), Fondi (12), Formia (19), Gaeta(13), Itri (6), Lenola (12), Minturno (8), Monte S. Biagio (2), Norma (2), Pontinia(11), Priverno (7), Rocca Massima (1), S. Felice Circeo (2), Sabaudia (1), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (4), Sezze (7), Sonnino (2), Spigno Saturnia (1), Terracina (9), Ventotene (3).

Coronavirus Lazio, D’Amato: “La zona gialla non è scontata”

“La zona ‘gialla’ non è scontata, ma dipende dal rigore nei comportamenti”: queste le parole dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che ha commentato i dati di ieri: 2.866 i nuovi casi a fronte di quasi 27mila tamponi processati. Sono stati 80 ieri i decessi, il dato più alto di sempre in tutta la regione (sono 1819 in totale); registrato anche il record di guariti, 550 (sono 16775 in totale). Aumentano ancora le terapie intensive che sono 318, 3056 i ricoveri. Gli attuali positivi sono arrivati a 73491, i contagi totali da marzo 92085.

Coronavirus Latina: il racconto dal reparto dei pazienti gravi

Nel corso di una diretta su Facebook il sindaco di Latina Damiano Coletta e il responsabile del reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina Massimo Aiuti hanno fatto il punto della situazione sui posti letto covid nel nosocomio di Latina, sull'età media dei pazienti contagiati, su quali sono i sintomi da riconoscere (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: test rapidi nelle farmacie

Entro oggi le farmacie del Lazio saranno operative per effettuare i test rapidi e i test sierologici per rilevare il coronavirus. La comunicazione è arrivata ieri dall’Unità di Crisi della Regione Lazio. L’accordo tra la stessa Regione e associazioni di categoria dei farmacisti, è stato pubblicato lo scorso 10 novembre. Il test sierologico avrà un costo non superiore ai 20 euro e la sua esecuzione avverrà su appuntamento mentre il tampone rapido antigenico non potrà superare i 22 euro e per l'esecuzione le farmacie potranno avvalersi del supporto di personale sanitario (qui la notizia).

Coronavirus, altre notizie

Articolo in aggiornamento