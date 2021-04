Coronavirus, D’Amato in vista di Pasqua: “Mantenere alta l’attenzione”. Una nuova zona rossa nel Lazio

L’ordinanza del presidente Zingaretti che dispone misure più rigide a Fara Sabina in provincia di Rieti. Nella giornata di ieri contagi stabili in provincia di Latina come a anche nel Lazio. Il punto su ricoveri e campagna vaccinale

La pressione sulle strutture ospedaliere e l’attenzione che deve restare alta in vista delle ormai imminenti festività di Pasqua: questi i temi cruciali delle ultime ore nella provincia di Latina come anche in tutto il resto del Lazio. E di questo, infatti, si è parlato anche ieri nel corso di un vertice che si è tenuto in Prefettura per fare proprio il punto della situazione sull’emergenza coronavirus alla vigilia del lungo fine settimana di Pasqua.

Un weekend a cui la provincia pontina arriva con una crescita dei contagi lievemente rallentata negli ultimi giorni e rispetto alle scorse settimane ma con un ospedale Goretti che ormai è al massimo della sua capacità di accoglienza e i posti in terapia intensiva sono tutti pieni. Soffermandoci sui numeri, ieri sono stati 101 i nuovi casi nel territorio pontino, 65 i guariti e 17 i nuovi ricoveri nelle precedenti 24 ore, che salgono a 51 se si considerano i primi quattro giorni di questa settimana.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Si è aggravato nelle scorse ore il bilancio dei decessi nella provincia di Latina, che da inizio pandemia sono stati 462. Due quelli di cui ha dato comunicazione ieri la Asl con il bollettino, di pazienti che erano residenti a Fondi e Sabaudia, 33 invece quelli registrati in tutta la regione.

Coroanvirus: il punto sui ricoveri

Come detto resta alta la pressione sugli ospedali non solo della provincia di Latina, ma di tutto il Lazio. Attivato nei giorni scorsi, come annunciato dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato “lo scenario IV” mentre da oggi anche la tensostruttura all’esterno del Goretti, liberata dal centro vaccinazioni, torna ad ospitare i pazienti Covid. Per quanto riguarda l’intera regione, secondo i dati Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) aggiornati al 1 aprile, l’occupazione dei posti letto è al 38% per le terapie intensive (oltre la soglia di guardia del 30%), mentre per gli altri reparti è del 47% (la soglia stabilita dal Ministero della Salute è al 40%). Intanto ieri, per la prima volta da giorni, è rimasto stabile il numero dei pazienti al momento ricoverati nel Lazio (3044), lievemente in calo quello delle terapie intensive occupate (362).

Vertice in Prefettura

Come detto la pressione sul Goretti è stata al centro del vertice che si è tenuto in Prefettura durante il quale è stato programmato anche lo dispiegamento di forze che dovrà entrare in azione nel periodo delle festività di Pasqua, quando il Lazio e la provincia torneranno di nuovo in zona rossa (qui al notizia).

D’Amato: “Alta l’attenzione nelle festività di Pasqua”

“Dobbiamo mantenere alta l’attenzione nelle festività di Pasqua” ha detto anche l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ieri a commento degli ultimi dati nel Lazio. Dati che hanno raccontato di una crescita stabile del numero dei contagi in tutta la regione, 1838 ieri; regione dove rispetto ad una settimana fa è stabile anche il valore dell’indice Rt a 0,98. Ma sempre nella giornata di ieri il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ìordinanza con cui si istituisce la zona rossa a Fara Sabina, in provincia di Rieti.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Secondo i dati aggiornati di ieri sono più di 51mila gli attuali positivi in tutta la regione dove hanno superato quota 287mila i contagi totali in oltre un anno di pandemia; 230mila persone sono poi guarite, mentre sono 6677 i deceduti. Ad oggi circa 47mila persone positive sono in isolamento domiciliare.

Vaccini: il punto

Mentre per le 14 di oggi, come fatto sapere dall'Unità di Crisi della Regione, è prevista la consegna del vaccino AstraZeneca agli Hub vaccinali del Lazio, questo è al momento l’aggiornamento sulla campagna vaccinale: secondo l’ultimo dato fornito dalla Regione alle 8 del 2 aprile, sono 1.072.450 le somministrazioni effettuate in tutto il Lazio, di cui più di 70mila nella sola provincia di Latina. Ha superato la soglia dei 300mila, invece, il numero delle persone che hanno ricevuto anche la seconda dose in tutta la regione, quasi 22mila nel territorio pontino.

Coronavirus, le altre notizie

