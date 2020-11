Coronavirus: la curva non si piega in provincia, 3773 in 20 giorni. E il Lazio resta zona gialla

E’ tornata di nuovo a crescere la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Sono stati 274 i nuovi positivi comunicati ieri, venerdì 20 novembre, dalla Asl con il consueto bollettino. Si tratta del secondo dato più alto di sempre; in settimana, ad eccezione dei 183 di giovedì, i casi avevano sempre superato quota 200. Sono 3773 i contagi da inizio novembre nel territorio pontino, quasi 6mila gli attuali positivi.

Coronavirus Latina, il triste bilancio dei decessi

Drammatico il bilancio dei decessi in provincia in questo mese di novembre: 64 in appena venti giorni, mentre sono 119 da inizio pandemia. Un bilancio aggravato ieri dalla morte di altri 6 pazienti, due dei quali erano residenti ad Aprilia, 3 a Latina e uno a Terracina.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Allo stato attuale sono 5598 i positivi in tutta la provincia pontina con 168 pazienti che sono ricoverati in strutture ospedaliere, 5430 le persone trattate invece a domicilio. I guariti hanno raggiunto quota 1700, mentre sono 7417 i casi totali riscontrati nel territorio pontino da inizio pandemia; l’indice di prevalenza, vale a dire il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti, è arrivato a 128,93

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Sono stati 71 i nuovi casi fatti registrare ieri dal capoluogo pontino, 51 da Aprilia che sono i due comuni dove ci sono stati i numeri più alti. Gli altri nuovi contagi sono stati riscontrati in 22 diversi comuni: Cisterna (12), Cori (3), Fondi (10), Formia (11), Gaeta (6), Itri (3), Lenola (3), Maenza (1), Minturno (14), Norma (1), Pontinia (6), Priverno (11), Rocca Massima (2), Roccagorga (1), Sabaudia (8), S. Felice Circeo (4), Santi Cosma e Damiano (4), Sermoneta (5), Sezze (10), Sonnino (4), Spigno Saturnia (4) e Terracina (29).

Coronavirus Lazio: nuovi orari per negozi e supermrcati

Nuova ordinanza della Regione Lazio contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che disciplina gli orari delle attività commerciali. Il provvedimento è stato firmato ieri dal presidente Nicola Zingaretti e, tra le altre cose, prevede la chiusura alle 21 nei giorni feriali, prefestivi e festivi delle attività commerciali e dei supermercati (qui tutti i dettagli)

Il Lazio resta zona gialla, Rt a 0,82

Intanto il Lazio resta zona gialla. Nella giornata di ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza relativa alle regioni e alle diverse fasce di appartenenza. Non cambia nulla per la nostra regione per la quale rimangono dunque valide le restrizioni introdotte con il Dpcm del 3 novembre scorso. “Il Lazio ha un Rt a 0,82. Il rigore e lo sforzo che abbiamo messo tutti nell’introdurre e rispettare le regole di contenimento stanno dando dei risultati - ha commentato il presidente della Regione Nicola Zingaretti -. Le regole che ci siamo dati funzionano grazie allo sforzo della nostra comunità che voglio ringraziare per l’impegno di queste settimane, in particolare di nuovo a tutto il personale della sanità. Il livello di contagio rimane alto ma il miglioramento c’è. Questo è positivo per la sicurezza delle persone e per la nostra economia. Ora non molliamo. Bisogna continuare ad abbassare la curva, deve diminuire il contagio, i ricoveri e i decessi. Continuiamo a combattere perché questo è il modo di uscire da questa fase, salvare vite umane e tornare a vivere. Il nemico è il virus non le regole e i comportamenti individuali per fermarlo”.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Sono stati 2667 ieri i nuovi casi in tutto il Lazio a fronte di quasi 27mila tamponi processati; 41 i decessi che hanno fatto salire il totale a 1921, 421 i guariti (17782 i totali). Gli attuali positivi sono 77746, con 337 terapie intensive e 3202 ricoveri. I contagi totali da inizio pandemia sono 97449. "Nel Lazio la corsa del virus rallenta - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - è tra le grandi Regioni quella con valore RT più basso grazie alle tempestive misure adottate e al rigore nei comportamenti che deve necessariamente proseguire. Guai a cantare vittoria, il percorso è ancora lungo”.

Dormitorio di Latina: positivi più di 20 senzatetto

Più di 20 tra i 54 senza fissa dimora ospiti del dormitorio di viale XXIV Maggio a Latina sono risultati positivi al test rapido antigenico. La notizia è arrivata nella tarda serata di giovedì 19 novembre. Nella giornata di ieri un incontro urgente è stato convocato in Prefettura con il sindaco Damiano Coletta, il questore Michele Spina e la Asl. Al termine della riunione è stato deciso di trasferire i positivi all’Hotel Excelsior di Latina Scalo, l’albergo covid della Asl (qui gli aggiornamenti).

Coronavirus, altre notizie

Articolo in aggiornamento