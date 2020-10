Coronavirus Latina: quasi 900 casi in 20 giorni in provincia. Nel Lazio il rapporto tra tamponi e positivi è al 5%

Quasi 900 casi di coronavirus in 20 giorni in provincia di Latina; nel Lazio il rapporto tra tamponi e positivi è salito al 5%, mentre aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Questa la fotografia attuale dopo che ieri in tutta la regione sono stati registrati 1224 nuovi contagi, 27 nel territorio pontino a fronte però di un numero di tamponi più basso di un terzo rispetto all’ordinario. Una situazione preoccupante. Nella giornata di ieri l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha annunciato un incremento di 1.035 posti letto a disposizione del Covid per un totale di 2.518 di cui 503 di terapie intensive e sub intensive. “Richiesta la disponibilità anche a strutture accreditate” ha detto D’Amato, mentre “diventa ospedale multidisciplinare anche con funzioni Covid il San Filippo Neri (120 posti); aumenta la capacità del Policlinico Umberto I e dello Spallanzani rispettivamente 274 e 278 posti letto. Il Covid Columbus ha 259 posti. Presto pronta nuova ordinanza”. Al Goretti previsti altri 33 posti letto in più rispetto ai 58 già identificati nelle settimane scorse.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Come detto sono stati “solo” 27 i nuovi casi ieri. Quasi la metà accertati a Cisterna, 12, dove negli ultimi giorni è stato registrato un importante incremento. “La situazione è preoccupante ma sotto controllo” ha commentato il sindaco Mauro Carturan. Altri 6 contagi sono stati riscontrati a Latina, 2 a Terracina e uno rispettivamente a Cori, Gaeta, Maneza, Pontinia, Roccasecca dei Volsci - che non è più Covid-free - e Sezze.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Il quadro generale in provincia racconta di di 1296 attuali positivi con 1182 persone che sono in cura presso il proprio domicilio e 114 pazienti ricoverati. Sono 2112 i contagi totali da inizio pandemia mentre l’indice di prevalenza - vale a dire il numero dei positivi su 10.000 abitanti- è arrivato a 36,71. I guariti sono ad oggi 774, 42 i decessi.

Festa di compleanno senza mascherine e distanziamento: tutti multati

Festa in occasione di un compleanno senza mascherine e senza curarsi delle disposizioni del Dpcm per il contenimento del coronavirus: ad Aprilia gli agenti di polizia hanno identificato dieci cittadini capoverdiani per i quali scatterranno le sanzioni previste per violazione delle normative. I fatti nella serata di ieri (qui la notizia)

Coronavirus Aprilia: chiuso l’Ecocentro comunale

Chiuso l’Ecocentro comunale ad Aprilia per una positività di un operatore. La struttura rimarrà chiusa il 21 e 22 ottobre per procedere alla sanificazione dei locali (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: picco di contagi

Come detto sono stati 1224 ieri i nuovi casi su 21mila tamponi. Sono ad oggi 16333 gli attuali positivi con 123 pazienti (il dato più alto nel Paese pari solo alla Lombardia) che sono ricoverati in terapia intensiva. Non in terapia intensiva sono ricoverate 1196 persone mentre 15014 sono in isolamento domiciliare. Ad oggi i guariti sono 9780, i decessi 1038; sono arrivati a 27151 i contagi totali da inizio pandemia.

Zingaretti ai sindaci: "Potenizate lo smart working"

Una lettera indirizzata a ministri, sindaci, presidenti di Provincia ed enti pubblici del Lazio è stata scritta dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per chiedere di riprogettare il lavoro e andare oltre la soglia del 50% di smartworking negli uffici pubblici. L'obiettivo è quello di incrementare il più possibile il lavoro da casa, come misura restrittiva in funzione anti covid (qui la notizia)

Sindaco Coletta: “Presto per vedere gli effetti delle restrizioni”

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha commentato all’agenzia Dire i dati che interessano non solo il capoluogo ma l’intera provincia e gli effetti delle restrizioni. ”Noi avevamo anticipato dei provvedimenti già al 23 settembre con l'obbligo della mascherina anche all’aperto - ha detto il primo cittadino, poi è arrivata l'ordinanza della Regione dell'8 ottobre. E' presto per avere dei dati significativi legati agli effetti delle misure restrittive però – sostiene il primo cittadino - non c'è stato un aumento ma una stabilizzazione dei casi rispetto alle altre province” (qui la notizia).

Coronavirus: le altre notizie

