Coronavirus: oltre 3mila casi ad aprile in provincia. Cala la pressione sugli ospedali nel Lazio

Il quadro sulla base dei dati forniti da Asl di Latina e Regione: ieri 187 contagi in provincia, più di mille nel Lazio dove sono però in calo ricoveri e terapie intensive

Hanno superato quota 3mila i contagi da coronavirus nella provincia di Latina ad aprile: 3041 ne sono stati registrati in queste tre settimane con una media ogni giorno di 114 casi. Una curva quella del mese in corso che si conferma in crescita rispetto a marzo quando nei primi 21 giorni erano stati riscontati 2963 positivi tra i residenti del territorio pontino.

Il dato di questo mese è stato aggiornato dopo i 187 casi che sono stati comunicati ieri dalla Asl con il consueto bollettino che riportava però anche ben 440 guariti. Guardando nello specifico, il numero più alto di contagi ieri era concentrato nel capoluogo pontino (39), mentre altri 28 ne sono stati registrati a Fondi. Ma come sempre sono i grandi centri del territorio a contare il maggior numero di nuovi casi: 18 Aprilia, 16 Sabaudia e Sezze, 10 Pontinia e Terracina.

Coronavirus Latina: si aggrava il bilancio dei decessi

Dopo un inizio di settimana in cui non sono stati registrati decessi, si è aggravato nelle scorse 24 ore il bilancio: altri due cittadini di Terracina e Sonnino che erano risultati positivi non ce l’hanno fatta facendo salire a 41 le morti legate al Covid-19 nel solo mese di aprile, mentre sono 502 quelle dall'inizio della pandemia.

Il punto sui ricoveri

Per quanto riguarda i ricoveri sono 19 quelli comunicati ieri dalla Asl con il bollettino che si aggiungono ai 25 dei primi due giorni della settimana nel territorio pontino. Estendendo lo sguardo all'intera regione, il numero dei ricoverati risulta ancora in calo e, dopo giorni, scende sotto la soglia dei 2700 (sono ad oggi 2657); più basso anche il dato delle terapie intensive occupate, allo stato attuale 334. Secondo i dati riportati nel portale di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), e aggiornati al 21 aprile, i posti letto occupati nelle terapie intensive sono scesi di due punti percentuali al 35% (la soglia indicata dal Ministero della Salute è al 30%), come in calo sono anche quelli occupati nelle aree non critiche scesi al 41% (la soglia è al 40%).

Nuovo decreto "Riaperture"

Prime riaperture dal 26 aprile giorno in cui tornano le zone gialle. E’ stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri decreto legge “Riaperture” in cui sono contenute le nuove misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus che saranno in vigore nelle prossime settimana quando si prevede anche una graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Si potrà tornare a mangiare fuori, nelle zone gialle, ma solo all’aperto, mentre tra le novità principali vi è l’introduzione delle certificazioni verdi per gli spostamenti; il coprifuoco resta alle 22 e vengono disposte nuove regole per le visite ad amici e parenti; scandito il calendario delle riaperture con le disposizioni previste anche per gli spettacoli e gli eventi sportivi (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: i contagi tornano sopra quota mille

Dopo due giorni, sono tornati sopra quota mille i contagi nel Lazio, comunque in calo rispetto ai numeri fatti registrare all’inizio del mese. Ieri i casi sono stati 1161, meno della metà dei guariti (2539). Drammatico il numero dei decessi delle scorse 24 ore, 52 in totale in tutto il Lazio. Questo il quadro generale in tutta la regione: sono stabilmente sotto la soglia dei 50mila gli attuali positivi, mentre i contagiati totali da inizio pandemia nelle cinque province sono arrivati a 313515, con quasi 260mila persone che sono poi guarite, sono 7414 i deceduti.

Il punto sui vaccini

Ha superato la quota del milione e 600mila il numero delle vaccinazioni effettuate in tutto il Lazio dall’inizio della campagna; sono invece 480mila le persone che, secondo il dato aggiornato da Salute Lazio alle 8 di oggi, hanno ricevuto tutte e due le dosi. Più di 108mila, invece, le somministrazioni del siero anti-Covid nella provincia di Latina e sono quasi 32mila coloro che hanno fatto anche il richiamo.

Oltre 130mila somministrazioni da parte dei medici di base del Lazio

I medici di medicina generale della regione hanno somministrato oltre 130mila dosi di vaccino anti Covid e, come puntualizza la Regione, "sono un perno essenziale ed insostituibile di questa campagna vaccinale". "Con i nuovi arrivi dei vaccini aumenteremo le forniture a loro disposizione per somministrarle ai loro assistiti in maniera coerente con il piano vaccinale. Ai medici di medicina generale va un sincero ringraziamento per tutta l’attività che stanno svolgendo. Il ruolo del medico di famiglia è indispensabile, soprattutto per il rapporto che loro hanno con gli assistiti e nel indicare in maniera appropriata l’uso del vaccino".

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento