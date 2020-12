Coronavirus Latina, la curva non si piega. "Variante inglese": attenzione alta anche in provincia

Non si piega la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: 191 quelli comunicati ieri, lunedì 21 dicembre, dalla Asl con il consueto bollettino, che arrivano dopo i 172 di domenica. Una crescita più o meno stabile nel territorio pontino ma che si attesta sempre su numeri elevati. La buona notizia di ieri, però, è stata quella dei guariti: per il secondo giorno consecutivo, infatti, le nuove guarigione sono state in numero superiore (272) rispetto ai nuovi casi giornalieri.

Coronavirus Latina: non si arrestano i decessi

Un dato che non accenna a diminuire è sempre quello dei decessi: di altri due ha dato notizia ieri l’Asl che hanno fatto salire a 68 il bilancio nel solo mese di dicembre. Pesano, infatti, sul totale da inizio pandemia, 218, i tanti, troppi, morti di questa seconda ondata, 163 tra i mesi di novembre e dicembre.

Sindaco Coletta negativo

Sindaco di Latina Damiano Coletta negativo al Covid. E' stato lo stesso primo cittadino a dare la notizia questa mattina attraverso un tweet dopo il risultato dell'ultimo tampone. “Da oggi riprendo il mio impegno per la città in presenza, anche se sempre con grande prudenza. Ancora un grazie a tutti per l’affetto ricevuto e grazie al personale dell’ospedale Santa Maria Goretti” ha scritto il sindaco di Latina su Twitter (qui la notizia).

“Variante inglese”: alta l’attenzione anche in provincia

Ed è alta l’attenzione anche nella provincia di Latina in merito alla cosiddetta “variante inglese” del coronavirus. Anche la Asl di Latina, infatti, ha indicato quali sono le procedure da seguire per i pontini che hanno soggiornato nel Regno Unito e che sono rientrati nelle ultime due settimane: questi dovranno contattare la stessa Azienda Sanitaria locale ed essere sottoposti a tampone, rispettando l’isolamento domiciliare in attesa dell’esito (qui tutte le informazioni). Intanto, sono già diverse decine le segnalazioni di rientri pervenute alla Asl di Latina.

Coronavirus Lazio: aumenta il rapporto tra positivi e tamponi

Crescita dei casi pressoché stabile nel Lazio: sono stati 1205 i casi ieri (solo 8 in meno rispetto al giorno precedente) con il rapporto tra tamponi e positivi che però è salito al 9%, un punto percentuale in più in 24 ore. Sono invece in calo i ricoveri (2720), mentre sono stabili le terapie intensive (307), in aumento i decessi (3334 i totali). Da inizio pandemia i contagiati sono stati oltre 150mila, mentre sono quasi 76500 gli attuali positivi, più di 70mila i guariti.

Anticorpi monoclonali: avviata la produzione alla Bsp di Latina

E' stata avviata in Italia la produzione di 2 milioni di dosi nel 2021 dell'anticorpo monoclonae bamlanivimab di Lilly contro Sars-CoV-2. A gestire alcune delle fasi principali della produzione (come la formulazione e il riempimento dei flaconi) sarà la Bsp Pharmaceuticals di Latina che produce già da dicembre oltre 100mila dosi al mese dedicate ai Paesi dove il farmaco è già stato autorizzato, ad esempio in Usa, Canada e Israele e in Ungheria, ma non in Italia dove ancora l'Aifa non si è espressa. La produzione oltre al sito italiano vede coinvolti altri 6 stabilimenti nel mondo (tutti i dettagli della notizia).

Le feste di Natale a Latina: tra divieti e nuove regole

Scatterà il giorno della vigilia di Natale la zona rossa anche in provincia di Latina e nel Lazio, secondo le ultime regole del nuovo decreto Natale. Ma le prime restrizioni di queste festività, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, sono previste già da oggi, lunedì 21 dicembre, secondo quanto disposto invece dal Dpcm del 3 dicembre scorso. Misure più rigide anche per i cittadini pontini si avranno invece negli 8 giorni di zona rossa, vale a dire dal 24 al 27 dicembre come anche il 31 dicembre e nei giorni 1,2,3, 5 e 6 gennaio, e nei 4 di zona arancione, cioè dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio (qui i particolari).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento

Gallery