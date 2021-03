Coronavirus: a Latina contagi in ripresa a marzo. D’Amato: “Nel lazio balzo in avanti dei ricoveri”

In provincia nei 22 giorni di questo mese più casi di quanti ne siano stati registrati in tutto febbraio. Nel Lazio 2678 ricoverati, quasi 100 in più in 24 ore, 341 le terapie intensive occupate

I contagi da coronavirus continuano a crescere nella provincia di Latina e nel Lazio, ma è il dato dei ricoveri a preoccupare. Un numero in continuo aumento, con le strutture ospedaliere che iniziano ad andare in affanno. Di un “balzo avanti dei ricoveri” ha parlato ieri, lunedì 22 marzo, l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato commentando il bollettino giornaliero. Ad oggi in tutta la regione sono 2678 i ricoverati con un aumento di 95 unità rispetto a domenica e di quasi 400 unità in una settimana; occupate invece 341 terapie intensive con un aumento di 20 unità in 24 ore, ed un +48 rispetto ad una settimana fa. Secondo i dati di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornati proprio a ieri, lunedì 22 marzo, è salita al 42% la percentuale di posti letti occupati nell’area non critica negli ospedali del Lazio (la soglia massima individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020 è al 40%) e al 36% quella delle terapie intensive (la cui soglia è del 30%).

Coronavirus Latina: 130 nuovi casi

Guardando la curva dei contagi, nella giornata di ieri sono stati 130 i nuovi casi nel territorio pontino, con il dato giornaliero ormai stabilmente sopra la soglia dei 100. Da inizio marzo i positivi totali sono stati più di 3mila (con una settimana in zona rossa), più di quanti ne siano stati registrati in tutto il mese di febbraio (2820).

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Ha raggiunto quota 451 il numero dei decessi tra i residenti della provincia di Latina da inizio pandemia: un dato incrementato dalle 40 morti che sono state registrate solo nel mese di marzo. Ieri con il bollettino la Asl ha dato notizia della scomparsa di un paziente di 80 anni di Pontinia che era risultato positivo al Covid-19 e che ha perso la sua battaglia.

Coronavirus Lazio: meno tamponi e meno casi

Sono stati 1407 i contagi ieri in tutta la regione, un dato in calo rispetto ai quasi 1800 di domenica, ma a fronte anche di un numero più basso di test. Il rapporto tra positivi e tamponi, secondo l’ultimo aggiornamento di ieri, è al 15%, che scende al 9% se si considerano anche gli antigenici. I deceduti, poi, sono stati 19, 576 i guariti in 24 ore. Gli attuali positivi nel Lazio hanno superato la soglia dei 48mila, mentre sfiorano i 270mila i contagi totali in un anno di pandemia; sono 215mila le persone poi guarite, 6374 i deceduti.

Vaccini: il punto nel Lazio

Nel Lazio è stata superata la quota delle 800mila somministrazioni di cui quasi 300mila a over 80.L’Unità di Crisi comunica che ad oggi nella Regione Lazio già prenotati per la vaccinazione oltre 320mila over 70, per le classi d'età 70-79 anni.

Vaccino ReiThera: parte la sperimentazione al Goretti

Una buona notizia per l'ospedale Goretti è data invece dalla partenza ufficiale della sperimentazione del siero ReiThera: lo scorso 19 marzo i primi cinque volontari hanno raggiunto l'ospedale per essere sottoposti ai prelievi, firmare il proprio consenso e poi ricevere la somministrazione. Circa 50 i volontari selezionati dall'ospedale (qui tutti i dettagli).

