Coronavirus Latina: la curva non si piega in provincia e nel Lazio. Valore regionale Rt a 1,38

Hanno abbondantemente superato quota mille i contagi da coronavirus nella provincia di Latina nei mese di ottobre: ieri sono stati 84 i casi, mentre nella matitnata di oggi, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura sono stati anticipati 126 nuovi positivi he saranno riportati nel bollettino di oggi. Nel Lazio il rapporto tra tamponi e positivi è del 5,7% - in leggero calo rispetto al giorno precedente -: ieri sono stati 1251 i nuovi casi a fronte di oltre 21mila tamponi.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Sulla base dei dati ufficiali contenuti nel bollettino di ieri, sono 1463 gli attuali psoitivi, con 1339 persone che sono in cura presso il proprio domicilio, 124 i pazienti ricoverati in strutture ospedaliere. I contagi totali da inizio pandemia in tutto la provincia sono arrivati a 2297 e l’indice di prevalenza - vale a dire il numero dei positivi per 10.000 abitanti - ha aggiunto il dato di 39,93; sono 789 i guariti e 45 i decessi dopo la morte notificata ieri dalla Asl di una donna di Itri.

Coronavirus Latina: il punto con il sindaco Coletta

Ha parlato con i cittadini in una diretta Facebook il sindaco di Latina Damiano Coletta, fornendo prima un quadro della situazione generale a partire dai numeri contenuti nel bollettino di ieri, 22 ottobre. Numeri che continuano a segnare un aumento inesorabile di contagi e 1463 attuali positivi. Spiega Coletta, dati alla mano, che la maggior parte delle persone che si contagiano sono asintomatiche o paucisintomatiche ma che una fetta di contagiati compresa tra il 5 e il 10% ha necessità di ricovero ospedaliero, qualcuno anche in terapia intensiva (ce ne sono due al momento a Latina). Attualmente in tele-monitoraggio ci sono 125 pazienti. L'età media dei nuovi contagi è 50 anni. Per quanto riguarda i tamponi, tra molecolari e rapidi, se ne effettuano in provincia, nei quattro drive-in allestiti tra Latina, Gaeta, Priverno e Aprilia, circa mille al giorno.

Coronavirus Lazio: Rt regionale a 1,38

Sono stati 1251 i casi in più ieri in tutto il Lazio. “Il valore RT regionale è 1,38, più basso a Roma e più alto nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Presto bando per richiamare in servizio medici volontari andati in quiescenza disponibili a rientrare, soprattutto anestesisti e medici del contact tracing. Buona l’adesione al secondo bando delle unità mobili USCA-R;” hanno partecipato circa mille tra medici e infermieri per potenziare le attività sui territori”.

Coronavirus Lazio: superato il milione di casi testati

“Il Lazio con 1.002.866 casi testati supera la soglia del milione di casi testati e nel rapporto con la popolazione si colloca in cima alle regioni italiane”: questo l’aggiornamento di ieri sera sui dati da parte dell’Unità di Crisi della Regione. “L’attività di contact tracing è in continuo potenziamento e verrà ulteriormente implementata”.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Sono arrivati a 18531 gli attuali positivi nel Lazio con 131 pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva, il secondo dato più alto nel Paese dopo quello della Lombardia. I guariti hanno aggiunto quota 10020 mentre i decessi sono 1070; 29621 i casi totali da inizio pandemia.

Itri: in quarantena una casa di riposo

Situazione da tenere sotto controllo a Itri, dove il sindaco ha emesso un'ordinanza che ha disposto la quarantena per una casa di riposo del paese. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un alto numero di positivi ai tamponi veloci. Le stesse persone saranno ora sottoposte al tampone molecolare (i dettagli).

Coronavirus: le altre notizie

Articolo in aggiornamento