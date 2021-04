Coronavirus, in provincia in media 145 casi al giorno ad aprile. In calo i ricoverati nel Lazio

Sono arrivati a 3346 i contagi da coronavirus in tutta la provincia di Latina ad aprile; un dato aggiornato dopo i 164 casi comunicati ieri dalla Asl con il bollettino. In media nei 23 giorni del mese in corso i positivi registrati ogni giorno sono stati 145, quasi in linea con il dato di marzo quando, tenendo in considerazione lo stesso arco temporale, i casi erano stati 3237 con una media di 140 giornalieri ( a febbraio erano in media 89). Stabiel la curva se si guarda il dato di questa settimana: i contagi sono stati 654, uno in meno rispetto al periodo compreso tra lunedì 12 e venerdì 16 aprile.

Dando uno sguardo al bollettino di ieri, la maggior parte dei casi sono stati concentrati nei grandi centri del territorio pontino, da Aprilia (33), al capoluogo (28), passando per Fondi (24). La buona notizia è arrivata dai guariti, 561 quelli riferiti dall'Azienda saniatria locale con il report con cui è stata data anche la notizia della morte di un paziente di Cori di 91 anni. I decessi nel mese in corso sono stati 44.

Coronavirus Latina: il bollettino del 23 aprile

Il punto sui ricoveri

Si alleggerisce la pressione sulle strutture ospedaliere del Lazio, anche se il dato dei posti letto occupati in terapie intensiva rimane ancora sopra la soglia critica. Guardando i numeri del bollettino diffuso ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione sono 2504 i ricoverati (domenica scorsa erano 200 in più), 332 in terapie intensiva (domenica scorsa erano 40 in più). Secondo i dati riportati nel portale di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), e aggiornati al 23 aprile, i posti letto occupati nelle terapie intensive sono al 35% (la soglia indicata dal Ministero della Salute è al 30%), mentre sono in calo sono quelli occupati nelle aree non critiche scesi al 39% (la soglia è è proprio al 40%). Per quanto riguarda la provincia di Latina, ieri sono stati 8 i nuovi ricoveri comunicati dalla Asl che si sono aggiunti ai 46 registrati da lunedì, in diminuzione rispetto ad una settimana fa (nei primi cinque giorni erano stati 64).

Il Lazio torna in zona gialla

Dopo circa un mese e mezzo, lunedì 26 aprile il Lazio torna in zona gialla. Ad anticipare l’ordinanza del ministero della Salute Speranza di ieri sera il presidente della Regione Nicola Zingaretti, che però invita alla massima prudenza. “Riapriamo ma non al covid, e riprendiamoci la vita” ha dato il governatore del Lazio. Novità sono previste dunque per quanto riguarda gli spostamenti, le visite ad amici e parenti, la partecipazioni agli spettacoli, la scuola, bar e ristoranti dal prossimo lunedì anche per i cittadini pontini (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Sono stati 1221 i nuovi casi comunicati ieri dall’Assessorato regionale allaSanità con il bollettino; in calo rispetto a 24 ore prima i decessi che sono stati 23 e 2259 invece i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. Questo il quadro generale: sono meno di 47mila gli attuali positivi in tutta la regione che da inizio pandemia conta circa 316mila contagi. Sono quasi 262mila le persone che poi sono guarite, 7468 i deceduti.

Il punto sui vaccini

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella giornata di ieri l’assessore regionale allaSanità Alessio D’Amato ha annunciato l’avvio delle somministrazioni anche del siero monosdose Johnson & Johnson. Intanto, secondo il dato aggiornato alle 9 da Salute Lazio, sono 1.681.052 le vaccinazioni in tutto il Lazio con 517mila persone che hanno completato il ciclo anche con la seconda dose. Restringendo il campo alla provincia di Latina sono arrivate a 114mila le somministrazioni da inizio campagna e sono 34mila le persone che hanno ricevuto tutte e due le dosi. Intanto ieri sono iniziate le vaccinazioni anche all'interno del carcere di Latina.

Coronavirus, le altre notizie

Gallery