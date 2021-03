Coronavirus, nel Lazio oltre 1700 nuovi casi, 30 i decessi. I ricoveri aumentano ancora

Gli aggiornamenti di oggi: in provincia di Latina altri 157 contagi ed un decesso. Si stima un Rt in lieve calo rispetto alla scorsa settimana nel Lazio; le novità sui vaccini

Non accenna ad arrestarsi la curva del covid in provincia. Altri 157 i casi accertati in 22 comuni pontini su oltre 1200 test, mentre sono 118 i guariti e un decesso.

Attenzione puntata ancora sul comune di Fondi che conta 27 nuovi positivi, mentre a Latina se ne segnalano 26. Altri 15 inoltre ad Aprilia e Terracina, 12 nel comune di Pontinia, 10 a Pontinia. Ad oggi, 24 marzo, si è arrivati a 3.394 casi nel corso del mese.I decessi a marzo sono invece arrivati a quota 42, 452 invece sono i morti complessivi da inizio pandemia.

Coronavirus Lazio: più di 1700 contagi

Sono 1709 i nuovi casi di coronavirus invece in tutto il Lazio. Un dato in aumento di 218 unità rispetto a ieri, a fronte di un numero più alto anche di tamponi: 37mila i test di cui oltre 17mila molecolari e oltre 19mila antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati 30 i decessi (+4), 1714 i guariti. Rispetto a ieri aumentano ancora i ricoveri (+46), come anche le terapie intensive (+4). “Stima Rt in lieve calo intorno a valore 1” ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che professa un “cauto ottimismo”.

Coronavirus Lazio: il punto sui vaccini

Nel Lazio sono quasi 870mila le vaccinazioni effettuate. “Oggi previsto record di somministrazioni, in un solo giorno 25mila - ha aggiunto D’Amato -. Bene Curcio su fasce di età; è il metodo più veloce e trasparente, lo abbiamo sempre detto”. Intanto nella notte di venerdì saranno aperte le prenotazioni per le persone della fascia di età 69-68 anni.

Coronavirus Lazio: i casi nelle singole province

Nella Capitale sono stati registrati ieri 779 nuovi casi di coronavirus, a cui se ne aggiungono altri 447 nel resto della provincia di Roma. Nelle altre 4 province i contagi totali sono stati 483, di cui 157 appunto nel territorio pontino; altri 191 sono poi nella provincia di Frosinone, 85 in quella di Viterbo e 50 in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 24 marzo

Sfiorano quota 49mila gli attuali positivi in tutta la regione, dove i ricoverati sono più di 2700; 350 le terapie intensive occupate. I contagi totali sono quasi 273mila, mentre circa 218mila persone sono poi guarite; sono 6430 i deceduti.

Anticorpi monoclonali: iniziata la cura al Goretti

All'ospedale Santa Maria Goretti è ufficialmente partita la cura con gli anticorpi monoclonali. La professoressa Miriam Lichtner che dirige il reparto di Malattie Infettive, in un'intervista rilasciata a Radioluna, spiega che le linee guida per la somministrazione sono state inviate dalla Regione Lazio. Il farmaco viene somministrato in regime ambulatoriale a pazienti positivi che presentano un elevato rischio di sviluppare sintomi gravi della malattia (qui tutti i dettagli).

Vaccini, una donna ricoverata per trombosi al Goretti

Una donna di 35 anni è ricoverata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per una trombosi. Una settimana prima aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca perché appartanente a una categoria sanitaria coinvolta nelle prime somministrazioni. La donna è in prognosi riservata e il suo caso, molto raro, appare simile a quelli registrati in altri Paesi europei come la Germania. Un'intera equipe dell'ospedale Goretti sta lavorando al caso per cercare di ricostruire l'anamnesi della paziente (la notizia).

La novità sui vaccini

"Prosegue la campagna vaccinale, nel Lazio viaggiamo ad oltre 20mila somministrazioni al giorno" fanno sapere dalla Regione Lazio che annuncia anche una novità: è infatti possibile effettuare la prenotazione del vaccino contro il coronavirus anche sulla app Salute Lazio. La app è disponibile per dispositivi IOS e Android. Intanto le vaccinazioni sono arrivate ad oggi, secondo l'aggiornamento delle 9 del 24 marzo, oltre 846mila, di cui quasi 57mila in provincia di Latina.

Vaccino ReiThera: parte la sperimentazione al Goretti

Una buona notizia per l'ospedale Goretti è data invece dalla partenza ufficiale della sperimentazione del siero ReiThera: lo scorso 19 marzo i primi cinque volontari hanno raggiunto l'ospedale per essere sottoposti ai prelievi, firmare il proprio consenso e poi ricevere la somministrazione. Circa 50 i volontari selezionati dall'ospedale (qui tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo aggiornato alle 19.25

