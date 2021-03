Coronavirus, il punto sui contagi a Latina e nel Lazio. D’Amato: “Stima dell’Rt in lieve calo”

L’Rt nel Lazio è in lieve calo, ma la pressione sugli ospedali resta alta. Questo il quadro del Lazio che attende per domani la decisione del Ministro della Salute sulla base delle valutazioni di Cabina di regia e Comitato tecnico scientifico. Possibile la permanenza nella zona rossa mentre la speranza è quella di un passaggio in zona arancione da lunedì 29 marzo e nei cinque giorni che porteranno alle festività di Pasqua quando poi, secondo l’ultimo decreto del Governo, in tutta Italia varranno le misure più stringenti. Il valore Rt si attesta intorno all’1, ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che ha manifestato un “cauto ottimismo”.

Coronavirus Latina: altri 157 casi

Dando uno sguardo ai numeri ieri, mercoledì 24 marzo, in linea con il dato fatto registrare negli ultimi giorni, sono stati 157 i contagi da coronavirus in tutta la provincia di Latina dove in tutto il mese di marzo sono stati quasi 3400 i positivi (3394). Attenzione alta sul territorio di Fondi che ieri ha contato altri 27 casi, uno in meno nel capoluogo pontino. I decessi nei 24 giorni di questo mese sono stati già 41, 352 in un anno di pandemia.

Coronavirus Lazio aumentano ancora i ricoveri

Come detto resta alta la pressione sugli ospedali. Ancora in aumento ieri i ricoveri che ad oggi sono più 2700, 350 le terapie intensive occupate. La percentuale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nell’area non critica nel Lazio continua a salire e secondo i dati dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) ha raggiunto il 42%, oltre il 40% dal ministero della Salute. Quella relativa alle terapie intensive ha raggiunto invece il 37%, ben più alta del 30% soglia limite.

Coronavirus: i numeri del Lazio

Intanto nella giornata di ieri sono stati poco più di 1700 i casi notificati in tutta la regione. Ad oggi, sono quasi 49mila gli attuali positivi nel Lazio, mentre i contagi da inizio pandemia sono arrivati a 273mila; sono 218mila i guariti, 6430 i decessi.

Coronavirus Lazio: il punto sui vaccini

Nel Lazio sono oltre 870mila le vaccinazioni effettuate, secondol’ultimo dato aggiornato questa mattina dalla Regione. Intanto nella notte dalla mezzanotte di sabato 27 marzo saranno aperte le prenotazioni per le persone della fascia di età 69-68 anni, possibili anche attraverso l’app Salute Lazio.

Vaccino ReiThera: parte la sperimentazione al Goretti

Una buona notizia per l'ospedale Goretti è data invece dalla partenza ufficiale della sperimentazione del siero ReiThera: lo scorso 19 marzo i primi cinque volontari hanno raggiunto l'ospedale per essere sottoposti ai prelievi, firmare il proprio consenso e poi ricevere la somministrazione. Circa 50 i volontari selezionati dall'ospedale (qui tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articoli in aggiornamento