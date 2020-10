Coronavirus Latina: crescita record dei contagi. In provincia 1441 casi ad ottobre

Record di contagi da coronavirus ieri, sabato 24 ottobre, nel Lazio ed in provincia di Latina dove si è vissuta la giornata più difficile da inizio pandemia. Sono stati 1.687 i nuovi casi in tutta la regione, di cui 209 nel solo territorio pontino, il dato più alto di sempre su cui pesano i 71 positivi riscontarti nella casa di riposo “Domus Aurea” di Itri. Due i decessi notificati sempre dalla Asl nella giornata di ieri, che aggravano ancor più il bilancio da marzo ad oggi. In provincia sono 1770 gli attuali positivi con 131 pazienti che sono ricoverati nelle strutture ospedaliere; i contagi da inizio mese sono saliti ora a 1441, più del triplo di quanti ne siano stati registrati a settembre.

Coronavirus La mappa dei nuovi contagi

Quasi l’intera provincia è stata colpita ieri dal coronavirus; i 209 casi sono stati registrati in 22 comuni. Sono 62 quelli accertati tra i residenti di Itri, mentre gli altri due comuni dove si sono verificati più casi sono ancora Latina con 35 e Aprilia con 30. Poi a seguire tutti gli altri: Bassiano (1), Castelforte (3),Cori (1), Fondi (4), Formia (13), Gaeta (5), Lenola (1), Maenza (1), Minturno (6), Pontinia (2), Priverno (2), Roccagorga (5), Sabaudia (2), Santi Cosma e Damiano (5), Sermoneta (5), Sezze (2), Sonnino

(1) e Terracina (10).

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Come detto sono arrivati a 1770 gli attuali positivi in tutto il territorio pontino: sono 1639 le persone in isolamento domiciliare e 131 quelle ricoverate. L’indice di prevalenza, che indica il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti, è arrivato a 45,75; sono 2632 invece i contagi totali da inizio pandemia in provincia. I guariti hanno raggiunto la soglia degli 815, 26 in più nelle scorse 24 ore; sono 47 i decessi.

Focolaio in una casa di riposo per anziani

Alta l’attenzione sulla situazione nella casa di riposo “Domus Aurea” di Itri dove sono stati registrati 71 positivi tra ospiti ed operatori. “Si sta procedendo al trasferimento dei predetti pazienti che hanno sviluppato la polmonite presso strutture ospedaliere - ha fatto sapere la Asl di Latina -, mentre gli altri pazienti unitamente al personale dipendente permarranno nella medesima struttura e saranno sottoposti a telemonitoraggio” (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: record di contagi

Sono stati 1.687 i nuovi casi ieri nel Lazio a fronte di circa 23mila tamponi. Di questi 728 sono stati registrati nella Capitale e 330 nella provincia di Roma; oltre ai 209 del territorio pontino se ne contano poi 281 nella provincia di Frosinone, 145 in quella di Viterbo e 65 in quella di Rieti. Chiudono il quadro di ieri poi altri 9 decessi e 84 guariti. Sulla base di questi dati sono oggi 21405 gli attuali positivi in tutta la regione, con 141 pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva e altri 1438 non in terapia intensiva; sono 19826 le persone in isolamento domiciliare. I contagi totali da inizio pandemia sono arrivati a 32697, sono 10202 i guariti 1090 i decessi.

Coronavirus Lazio: salito al 7% il rapporto tra tamponi e positivi

E’ salito al 7% il rapporto regionale tra tamponi e positivi. “Roma e il Lazio stanno tenendo anche se in un contesto di allerta massima e forte pressione sulla rete ospedaliera, che si sta rapidamente riorganizzando in funzione dell’ultimo decreto - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Il bando straordinario di reclutamento personale medico in quiescenza necessario perché in tutta Italia sono carenti alcune specializzazioni a partire da quella di anestesia e rianimazione”.

Casati: “Pronte le mappe di geolocalilzzazione dei pazienti”

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta lo scorso venerdì in Prefettura il direttore della Asl ha annunciato un'importante novità: nei tre comuni che registrano da settimane la situazione più grave legata ai contagi (Aprilia, Latina e Cisterna) sono pronte mappe di geolocalizzazione che offriranno la possibilità, in base all'indirizzo dei positivi, di rappresentare su una mappa come sono distribuiti geograficamente i contagi e quindi di individuare la maggiore concentrazione di positivi (qui la notizia).

