Coronavirus Latina: altalena di contagi in provincia. Nel Lazio cala il rapporto tra positivi e tamponi

Dopo l’impennata di martedì - 309 contagi giornalieri - ieri, mercoledì 25 novembre, sono stati 139 i nuovi casi di coronavirus in tutta la provincia, uno dei dati più bassi degli ultimi giorni; un sali e scendi della curva se si pensa che lunedì i nuovi positivi erano stati 257. Quelli delle scorse 24 ore sono stati registrati in 21 diversi comuni con il numero più alto raggiunto sempre dal capoluogo pontino (51). Gli altri sono stati così distribuiti: Aprilia (15), Bassiano (1), Cisterna(8), Fondi (3), Formia (2), Gaeta (3), Maenza (1), Minturno (2), Monte San Biagio (1), Pontinia (9), Priverno (10), Prossedi (2), Rocca Massima (1), Roccagorga (2), Sabaudia (5), Sermoneta (4), Sezze (6), Sonnino (1), Spigno Saturnia (1) e Terracina (11).

Coronavirus Latina, aumentano ancora i decessi

E' invece l’importante crescita del numero dei decessi la triste costante di queste settimane in provincia di Latina nel pieno della seconda ondata dell’emergenza coronavirus. Una situazione in linea con la tendenza di tutto il Paese dove ieri i decessi sono stati 722. Con il bollettino di ieri, mercoledì 25 novembre, la Asl ha comunicato i decessi di altri 5 pazienti - residenti nei comuni di Aprilia, Cisterna, Fondi, Latina e Sezze -; sono arrivati così ad 81 quelli registrati nel solo mese di novembre a fronte dei 55 da marzo ad ottobre.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Dando uno sguardo ai numeri, sono 8616 i contagi totali in provincia di Latina da inizio pandemia, con 6429 persone che sono al momento ancora positive; sono 6266 quelle in cura presso il proprio domicilio, mentre 163 pazienti sono ricoverati. Hanno superato quota 2mila invece i guariti - 2053, grazie ai 117 in più riportati nel bollettino di ieri; i decessi totali sono invece 136. E’ salito a 149,81 l’indice di prevalenza, vale a dire il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti.

Il racconto del sindaco Coletta, positivo al Covid

Il sindaco di Latina Damiano Coletta è positivo al Covid. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la conferma dopo l’esito del tampone molecolare che ha fatto seguito al test rapido. E’ stato lo stesso primo cittadino, nel corso di una diretta sulla pagina Facebook del Comune, a raccontare quanto accaduto. "Ora sono un paziente covid. Affrontiamo la malattia con forza” ha detto (qui la notizia completa).

Coronavirus Lazio: più tamponi e meno contagi

Contagi in calo nel Lazio ieri, anche a fronte di un aumento dei tamponi (29mila). I casi sono stati 2102 in 24 ore con 1275 guariti, dato record nella regione che fa salire il totale a 20881. I decessi sono stati 58 (2146 in totale), in calo rispetto a martedì, come sono in calo anche i ricoveri (3348). Le terapie intensive sono 349 e gli attuali positivi 86565.

D’Amato: “Le misure adottate stanno funzionando”

“Le misure adottate stanno funzionando e bisogna continuare così - ha detto l’assessore regionale Alessio D’Amato commentando i dati -. La rete ospedaliera sta tenendo, bene la rete dei soccorsi. Rivolgo un appello affinché siano evitati assembramenti in vista del prossimo black friday e un ringraziamento a tutti gli operatori del servizio sanitario regionale per l’impegno costante che stanno mettendo nella difesa di Roma e del Lazio.

Tamponi nelle farmacie: quelle che hanno aderito

Sono consultabili sul sito di Salute Lazio tutte le farmacie nel Lazio e nella provincia di Latina dove è possibile effettuare test rapidi e sierologici. L'accordo con la Regione Lazio è stato siglato nei giorni scorsi. Ad oggi sono 9 le strutture che hanno aderito nel territorio pontino (qui tutti i particolari).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento