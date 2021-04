Coronavirus: ad aprile 50 decessi in provincia e 3800 casi. Allerta per i contagi tra i braccianti indiani

Una media di 146 casi di coronavirus ogni giorno: questa la situazione nella provincia di Latina quando ormai il mese di aprile si sta per concludere contando fino ad oggi 3802 contagi totali. Il dato aggiornato dopo i 121 positivi di cui ha dato notizia ieri la Asl con il consueto bollettino in cui erano riportati anche 7 guariti. Nessun decesso, invece, nelle 24 ore precedenti; decessi che nel mese in corso sono stati 50 tra i residenti della provincia pontina che erano risultati positivi al Covid-19, lo stesso numero registrato in tutto il mese di marzo.

Guardando nello specifico il bollettino di ieri, sono sempre i grandi centri del territorio a riportare i dati più alti: primo fra tutti il capoluogo con 21 casi, sono poi altri 16 ad Aprilia e Fondi, 11 a Cisterna e Terracina, 10 a Sabaudia.

Allarme per i contagi nella comunità indiana

E l’attenzione, in questi giorni, resta sempre alta per i contagi che si stanno registrando all’interno della comunità indiana dei braccianti agricoli che sono impegnati nelle aziende del territorio. Sono oltre 260 i positivi a cui si aggiungono poi 30 minori. Numeri che hanno fatto salire l’allerta ancora in queste ore e che sono stati al centro di un nuovo incontro in Prefettura (qui la notizia). “E’ in corso a Latina una vasta indagine epidemiologica” ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “I test sono stati inviati all’Istituto Spallanzani per i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti. Siamo in attesa dei risultati” (qui la notizia).

Il punto sui ricoveri

Nel bollettino di ieri della Asl erano riportati anche ulteriori 12 ricoveri, che fanno salire il totale del mese di aprile a 379. Allargando lo sguardo all’intera regione, secondo il bollettino di ieri, sono 2411 i ricoverati, 331 le terapie intensive occupate. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere nel Lazio, i numeri sono stabili; secondo i dati riportati nel portale di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), e aggiornati al 26 aprile, i posti letto occupati nelle terapie intensive sono al 35% (la soglia indicata dal Ministero della Salute è al 30%), mentre restano al 38% quelli occupati nelle aree non critiche (la soglia è è proprio al 40%).

Coronavirus Lazio: meno tamponi e meno contagi

Sotto quota mille i contagi nella giornata di ieri in tutto il Lazio, ma a fronte anche di un numero più basso di test (oltre 16mila tra molecolari e antigienici). I casi sono stati 964; il rapporto tra tamponi e positivi è rimasto stabile all’8%, con la percentuale che si stabilizza al 5% se si considerano gli antigenici. Alto nelle scorse 24 ore il numero dei decessi, ben 44, 1134 invece i guariti. Nel primo giorno di zona gialla ieri, dall’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato è arrivato comunque l’”invito a mantenere alta l’attenzione e tutte le misure di prevenzione”.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale: nella notte sono state aperte le prenotazioni per le persone che rientrano nella fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni con esenzioni per patologie (comorbidità) (qui tutte le informazioni). Per quanto riguarda invece le somministrazioni, secondo il dato aggiornato alle 20 di ieri sera da Salute Lazio, sono 1.771.232 quelle effettuate in tutto il Lazio con circa 533mila persone che hanno completato il ciclo anche con la seconda dose. Restringendo il campo alla provincia di Latina hanno superato quota 121mila le vaccinazioni da inizio campagna e sono circa 36mila le persone che hanno ricevuto tutte e due le dosi.

Controlli dei Nas: tracce di covid nei supermercati

Dopo i controlli a bordo dei mezzi pubblici, i carabinieri del Nas hanno ispezionato anche i supermercati della provincia di Latina e di altre città italiane con l'obiettivo di verificare la presenza di tracce di coronavirus nei punti che vengono toccati con le mani. Si tratta di una campagna nazionale che ha coinvolto complessivametne 981 esercizi commerciali individuati tra quelli di maggiore afflusso. Tra le province di Latina e Frosinone sono stati effettuati 31 tamponi sulle superfici (maniglie di carrelli e frigoriferi e tastiere dei pos) rilevando in due casi alcune tracce di covid (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie