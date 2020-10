Coronavirus Latina: in provincia quasi 1700 casi ad ottobre. Nel Lazio ascesa repentina della curva dei ricoveri

Quasi 1700 casi di coronavirus da inizio mese in provincia di Latina - sono 1683 - e 10 decessi, con gli attuali positivi che hanno superato quota duemila mentre nel Lazio, spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, i “ricoveri di questa seconda ondata hanno già superato la quota massima della prima ondata con una ascesa della curva molto repentina”. Un mese da dimenticare raccontato da numeri che continuano inesorabilmente a crescere. Sono stati 124 i nuovi contagi ieri comunicati dalla Asl a cui si aggiunge il decesso di una donna di Cisterna.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Il dato più alto di ieri è stato registrato ancora una volta nel capoluogo pontino dove sono stati 27 i nuovi positivi; gli altri sono stati riscontrati tra 20 diversi comuni: Aprilia (17), Castelforte (1), Cisterna 19), Cori (2), Fondi (3), Formia (6), Gaeta (15), Maenza (1), Minturno (2), Norma (1), Priverno (3), Roccagorga (3), Sabaudia (3), S. Felice Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (2), Sezze (2), Sonnino (2), Sperlonga (1), Spigno Saturnia(1) e Terracina (12).

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Come detto sono 2028 gli attuali positivi con 1896 persone che sono in cura presso il proprio domicilio e 132 pazienti che sono ricoverati in strutture ospedaliere. I casi totali riscontrati in provincia da inizio pandemia sono 2904 con un indice di prevalenza - il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti - che è arrivato a 50,48; i guariti sono 827, i decessi 49.

Coronavirus Lazio: nuovo record di casi

Numeri importanti quelli di ieri anche in tutto il Lazio: su 19mila tamponi sono stati 1698 i nuovi casi, 16 i decessi e 91 i guariti. Sale leggermente il rapporto tra positivi e tamponi processati.

Coronavirus Lazio: 400 medici tirocinanti per il tracciamento

Su salutelazio.it, ha fatto sapere l’assessore D’Amato, è stato pubblicato “il bando per reclutare personale in quiescenza. Sono 400 i giovani medici tirocinanti dei corsi di formazione di medicina generale che verranno messi a disposizione per tirocini formativi nei servizi di prevenzione delle Asl per i tracciamenti”.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Anche nel Lazio la fotografia attuale è scattata dai numeri: sono 24406 gli attuali positivi con 158 pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 1599 quelli non in terapia intensiva. I guariti sono arrivati a 10414, i decessi a 1116, mentre i casi totali da inizio pandemia sono 35936.

Coronavirus Latina: la manifestazione dei commercianti

Ma quella di ieri è stata anche la giornata della manifestazione dei commercianti, scesi in piazza per protestare contro le misure adottate dal Governo con il nuovo Dpcm. In tantissimi alle 18, orario deciso per la chiusura di locali, bar e ristoranti, gli esercenti si sono riuniti in piazza del Popolo per gridare la loro rabbia e la loro disperazione per disposizioni che infliggono, a loro dire, un ulteriore duro colpo sulle loro attività. Ma dall’altro lato della piazza la scena è stata occupata da un gruppo di facinorosi che con cori e insulti al sindaco Coletta e al presidente Conte, non risparmiando qualche braccio destro alzato, hanno sporcato e strumentalizzato una manifestazione pacifica nata in maniera assolutamente legittima.

Cinema e teatri chiusi, l'appello degli assessori alla Cultura

Anche Silvio Di Francia, assessore alla Cultura del Comune di Latina, aderisce all’appello per la riapertura di cinema, teatri e luoghi della cultura. Un settore che, pur seguendo stretti protocolli anti contagio, è chiuso insieme ai ristoranti e locali. “L'evidenza statistica dimostra che oggi proprio i teatri e i cinema sono, in virtù del senso di responsabilità dimostrato nell'applicazione delle misure medico-sanitarie da gestori, lavoratori e pubblico, i luoghi più sicuri del Paese - si legge nell'appello - insieme a musei, spazi espositivi ed altri luoghi della cultura, mantenuti aperti dal Decreto. In questa luce, la sospensione degli spettacoli appare ingiustificata“ (qui i dettagli della notizia).

Coronavirus: le altre notizie

