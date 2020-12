Coronavirus Latina: oltre 1000 casi nella settimana di Natale in provincia, 27 i decessi

Non scende la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: ieri, domenica 27 dicembre, sono stati altri 181 i casi comunicati dalla Asl con il consueto bollettino, con 122 di questi che sono recuperi da laboratori privati. I nuovi contagi sono stati registrati in 20 diversi comuni con picchi nei territori di Fondi e Terracina. Un numero che fa chiudere la settimana di Natale con oltre mille contagi (sono stati 1060) un centinaio in meno rispetto alla settimana precedente (quella dal 14 al 20 dicembre) ma in aumento rispetto a quella tra il 7 e il 13 dicembre quando i nuovi positivi sono stati meno di mille. Da marzo ad oggi sono oltre 14mila i casi totali (14018).

Coronavirus Latina: il drammatico bilancio dei decessi

Non cala neanche il numero dei decessi: 4 quelli comunicati dalla Asl con il bollettino di ieri che fa salire a 243 il bilancio totale da inizio pandemia. Nei scorsi sette giorni è stato registrato anche il dato settimanale più alto del mese di dicembre con 27 morti. La notizia buona di ieri è invece arrivata dai guariti che sono stati quasi il doppio dei nuovi positivi, 259.

Latina in zona arancione: cosa si può fare e quali i divieti

Dopo quattro giorni di "zona rossa" da oggi, lunedì 28 dicembre, e per altri 3 giorni anche nella provincia di Latina, come nel resto del Paese, si torna in "zona arancione". Cosa cambia? Quali sono i divieti e cosa è invece possibile fare? Ecco un prontuario delle regole, dei permessi e delle restrizioni (leggi qui la notizia).

“Nelle prossime settimane nel Lazio 180mila dosi di vaccino”

"Nelle prossime settimane nel Lazio arriveranno 180mila dosi di vaccino anti-Covid", ha detto l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, dopo le prime dosi somministrate ai primi 5 operatori sanitari dello Spallanzani di Roma ieri, domenica 27 dicembre, in quello che è stato soprannominato il Vax Day europeo, l’avvio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Una giornata dal forte sapore simbolico quella di ieri nella battaglia al coronavirus. "Noi a regime - ha concluso D'amato - saremo in grado di fare un milione di vaccinazioni al mese" (qui i particolari).

Vaccini: prime dosi a Latina il 29 dicembre

Nel primo giorno della campagna di vaccinazione è stato coinvolto solo lo Spallanzani di Roma, poi in questi giorni sarà la volta delle Asl e aziende ospedaliere di tutta la regione. Per quanto riguarda la provincia di Latina le somministrazioni del vaccino anti Covid saranno effettuate martedì 29 dicembre e coinvolgeranno cinque operatori in servizio presso l’ospedale Santa Maria Goretti, tre infermieri e due medici. Quaranta le prime dosi destinate al territorio pontino (i dettagli della notizia).

Coronavirus Lazio: ancora sotto i mille i casi giornalieri

Per il secondo giorno questa settimana il Lazio ha contato ieri meno di mille contagi giornalieri (977) anche se i tamponi processati sono stati solo quasi 10mila. Sedici i decessi confermati ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione, (3529 i totali) e 817 i guariti (77800 i totali), mentre sono aumentati con il finire della settimana i ricoveri (2802) e le terapie intensive che tornano sopra le 300 unità (301). Il rapporto tra tamponi e positivi secondo gli ultimi dati di ieri era al 9%; gli attuali positivi sono 76438, i contagi totali da inizio pandemia 157767.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento