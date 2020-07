Coronavirus Latina: quasi 600 casi totali in provincia, nel Lazio 944 ancora positivi

I casi di coronavirus sfiorano quota 600 nella provincia pontina da inizio marzo. Una situazione cristallizzata ieri, lunedì 27 luglio, dalla Asl di Latina con il consueto bollettino: nessun nuovo caso e nessun decesso. E una situazione che si mantiene stabile, dunque, rispetto alla giornata di domenica quando i nuovi contagi erano stati 2, e tutti registrati nel territorio di Terracina.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Sono dunque 599 i casi totali in tutto il territorio provinciale, mentre rimangono 44 - in aumento nelle ultime settimane - gli attuali positivi in carico alla Asl: di questi 26 sono i pazienti in cura presso il proprio domicilio e 18 quelli ricoverati. Stabile anche il numero dei guariti, che sono 518 in totale, e quello dei decessi, che sono 37.

Coronavirus Formia: Comune ancora chiuso

Resta chiuso anche oggi, martedì 28 luglio, il Comune di Formia; l’ordinanza è stata emessa nella giornata di ieri dal sindaco Paola Villa. La decisione, è stato spiegato, si è resa necessaria per proseguire con i test sierologici ai dipendenti prima del rientro al lavoro. Attività queste avviate dopo il caso di un’impiegata risultata positiva al coronavirus. Intanto le buone notizie sono arrivate dai risultati dei tamponi sui lavoratori che erano stati a stretto contatto con la dipendente: tutti negativi (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: test ai terminal dei pullman

Nella giornata di ieri sono stati registrati in tutto il Lazio altri 13 nuovi casi, di cui 8 di importazione, come ha riferito l’Assessorato alla Sanità della Regione. Si tratta nello specifico, di un caso di nazionalità del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno dal Pakistan, uno da Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con Arabia Saudita. “Stiamo lavorando per l’ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman” ha detto l’assessore D’Amato commentando i dati di ieri.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

In totale sono 8567 i contagi totali da inizio pandemia nel Lazio; 944 gli attuali positivi. Sono invece 6762 i guariti e 861 le persone decedute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento