Coronavirus: in provincia 4mila casi a marzo. Crescono ancora i ricoveri nel Lazio, il punto sui vaccini

Nella giornata di ieri altri 158 contagi nel territorio pontino, 1825 in tutta la regione. Verso il milione di vaccinazioni nel Lazio; iniziate le prenotazione per la fascia di età tra i 68 e i 69 anni

Quasi 4mila i casi di coronavirus nel mese di marzo nella provincia di Latina, circa un migliaio in più di quanti ne sono stati registrati invece a febbraio. Un mese segnato nel territorio pontino dall’arrivo della variante inglese che ha influito sulla ripresa della curva e dal nuovo aumento del numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere. Crescita dei ricoveri registrata in tutto il territorio laziale (quasi 2900 secondo gli ultimi dati aggiornati) e 364 le terapie intensive occupate.

Coronavirus Latina: 158 nuovi casi

Nella giornata di ieri i positivi in più sino stati 158 in tutta la provincia di Latina. Boom ancora nel capoluogo pontino dove secondo il bollettino della Asl i contagi sono stati 44. Quasi mille i casi nella settimana che si conclude oggi durante la quale sono stati registrati anche 5 decessi; da inizio pandemia sono 455 le morti legate al Covid-19 tra i residenti del nostro territorio.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Ieri sono stati 1825 i contagi da coronavirus in tutto il Lazio, in diminuzione rispetto al giorno precedente ma anche a fronte di un numero più basso di tamponi effettuati. Aumentano ancora, invece, i ricoveri (2872 in totale) e le terapie intensive (364 in totale). Ad oggi si contano oltre 50mila attuali positivi mentre sono quasi 280mila i contagi totali in un anno di pandemia. Più di 220mila persone sono poi guarite, i decessi sono arrivati a 6515.

Il punto sui vaccini

Nel Lazio, secondo l’ultimo dato fornito dalla Regione e aggiornato alle 9 di oggi, domenica 28 marzo, sono oltre 950mila le vaccinazioni effettuate, di cui oltre 60mila nella sola provincia di Latina. Nella notte tra venerdì 26 e sabato 28 marzo, sono partite le prenotazioni anche per la fascia di età tra i 68 e i 69 anni. In mezza giornata sono state più di 40mila le prenotazioni, fanno sapere da Salute Lazio, di cui quasi 3mila con effettuate attraverso la app. Dalla prossima settimana si punta alle 30mila vaccinazioni al giorno. “Per quanto riguarda gli Over 80 con la doppia dose sono il 40% dei prenotati - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Per tutto il mese di aprile a causa delle dosi ridotte di Astrazeneca i medici di medicina generale lavoreranno in prevalenza con Pfizer, sono state date indicazioni a tutte le Asl. Non appena arriverà il vaccino Johnson&Johnson verrà dato a tutti i medici di medicina generale”.

Lazio in zona arancione dal 30 marzo

Dal 30 marzo il Lazio tornerà in zoan arancione dopo l'ordinanza emessa venerdì dal ministro della Salute Roberto Speranza. Si allentano le maglie delle restrizioni anche nella provincia di Latina dopo le due settimane in zona rossa. "Bene il Lazio che torna zona arancione - ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti -. Un altro risultato di tutta la nostra comunità. Teniamo alta la guardia per uscire dal tunnel con i vaccini e mantenendo sotto controllo la curva dei contagi" (qui la notizia).

Vaccini Astrazeneca: in provincia disdetta al 3-4%

Le disdette delle vaccinazioni con AstraZeneca in provincia di Latina "non sono particolarmente rilevanti, siamo sul 3-4%, un dato fisiologico e non legato assolutamente al caso di trombosi cerebrale di una paziente ora ricoverata al Goretti e vaccinata. Non c'è nessun panico quindi tra chi deve fare il vaccino, le immunizzazioni procedono". Il nuovo direttore generale della Asl di Latina Silvia Cavalli, insediata da pochi giorni, parla all'Adnkronos Salute (la notizia).

Vaccino ReiThera: parte la sperimentazione al Goretti

Una buona notizia per l'ospedale Goretti è data invece dalla partenza ufficiale della sperimentazione del siero ReiThera: lo scorso 19 marzo i primi cinque volontari hanno raggiunto l'ospedale per essere sottoposti ai prelievi, firmare il proprio consenso e poi ricevere la somministrazione. Circa 50 i volontari selezionati dall'ospedale (qui tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articoli in aggiornamento