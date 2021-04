Coronavirus, in provincia oltre 4mila casi ad aprile. Screening a tappeto sulla comunità indiana

Quella dei contagi tra i braccianti indiani resta la situazione più delicata al momento monitorata dalla Asl nel territorio pontino. In tutto il Lazio intanto prosegue il trend in calo del dato di ricoveri e terapie intensive

Mentre resta ancora alta l’attenzione all’interno della comunità indiana per i contagi registrati tra i braccianti che lavorano nelle aziende della provincia pontina, hanno superato quota 4000 i casi di coronavirus totali che sono stati registrati in tutto il territorio pontino nel mese di aprile. Sono nello specifico 4042 con una media di 144 ogni giorno, in linea con il dato registrato a marzo quando i positivi erano stati 4107, 146 ogni giorno.

Con il bollettino di ieri la Asl ha notificato altri 157 positività, concentrate per lo più nei centri di Latina (27), Aprilia (27) e Fondi (25). Altre 11 ne sono state accertate poi a Terracina e 10 a Sabaudia. Nel report giornaliero sono riportati poi anche 159 guariti e un decesso; per quando riguarda proprio i decessi in questi 28 giorni ne sono stati registrati 53 tra i residenti della provincia pontina, 514 dall’inizio della pandemia.

Contagi nella comunità indiana, screening a tappeto

Resta altissima nel territorio pontino l’attenzione per i contagi che si stanno registrando all’interno della comunità indiana. Prima dell’ordinanza del ministro Speranza con cui è stato imposto lo stop dei voli dal Paese asiatico sono circa 300 gli indiani che sono arrivati nella provincia di Latina, secondo il dato fornito da uno dei capi religiosi della comunità nel corso di un incontro convocato in prefettura. La necessità ora è quella di rintracciare le persone che sono distribuite nei vari centri della provincia e tamponarli. Intanto si è stabilito di procedere con gli screening dei braccianti: si è partiti dalle aziende e ieri i primi test sono stati effettuati in un’azienda di Terracina (54 in totale con 8 positivi), mentre da oggi si prosegue con nuovi centri di screening nei comuni interessati dalla maggiore presenza di cittadini di nazionalità indiana. La prima tappa è quella della frazione di Bella Farnia, a Sabaudia, dove risiede una grande parte della comunità Sikh; si prevedono circa 500 test. Intanto dalle prime notizie arrivate in questi giorni dallo Spallanzani di Roma dove sono stati inviati i primi campioni dei test effettuati sulla popolazione indiana, questi sono risultati negativi alla temuta variante indiana. Ma l'attenzione è alta in tutta la regione: nella serata di ieri è atterrato all'aeroporto di Fiumicino un volo proveniente dall'India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio. La Regione Lazio ha chiarito che sono al lavoro le squadre Uscar e che le operazioni di screening per tutti i passeggeri sono andate avanti fino a tarda notte: 23 sono risultati positivi pari al 9% di tutte le persone a bordo. Positivi anche due dei componenti dell'equipaggio (qui la notizia).

Contagi nelle scuole: 211 studenti positivi

Sono 211 gli studenti delle scuole della provincia positivi, 24 invece tra docenti e altro personale scolastico: questi i dati relativi agli istituti del territorio secondo il bollettino settimanale che è stato redatto dalla Asl di Latina. Resta sempre la fascia degli alunni più piccoli quella in cui si registrano i maggiori contagi, 162 nei giorni compresi tra il 21 e il 28 aprile, mentre sono 38 quelli accertati tra gli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (qui tutti i particolari). Intanto si allarga ancora il cluster di variante inglese nella scuola Rodari di Latina. Sulla base dei risultati dei tamponi effettuati nella giornata di martedì sono 18 gli alunni positivi in una classe quinta, a cui si aggiunge anche un’insegnante. Altri casi, legati al focolaio, sono state poi accertati anche in un'altra classe della stessa scuola che era già in quarantena.

Il punto sui ricoveri

L’altro tema delicato è quello della pressione sulle strutture ospedaliere che negli ultimi giorni nel Lazio si sta progressivamente allentando. “Continua il trend di decrescita del dato dei ricoveri e delle terapie intensive” ha commentato ieri l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato; ricoveri che sono scesi sotto il muro dei 2300, mentre le terapie intensive occupate sono 307. Secondo i dati riportati nel portale di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), e aggiornati al 28 aprile, la percentuale dei posti letto occupati nelle terapie intensive è scesa di un punto al 33% (la soglia indicata dal Ministero della Salute è al 30%), così come quella dei posti letto occupati nelle aree non critiche che ora è al 36% (la soglia è è proprio al 40%). Stringendo il campo di analisi alla sola provincia di Latina, ieri il bollettino riportava 12 ricoveri nelle precedenti 24 ore che si sono aggiunti ai 18 di inizio settimana.

Coronavirus Lazio: contagi sopra quota mille

Per quanto riguarda tutto il Lazio, ieri i contagi sono tornati di nuovo sopra quota mille (1078) su oltre 36mila test tra molecolari e antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6%, ma scende al 2% se si considerano anche gli antigienici. Sono stati 32 i decessi riferiti dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il bollettino, 1579 i guariti; decessi che da inizio pandemia hanno aggiunto il numero di 7620, mentre i guariti superano i 268mila. Sono invece circa 45mila gli attuali positivi distribuiti nelle cinque province, oltre 320mila i contagi da inizio pandemia.

La campagna vaccinale

Prosegue la campagna vaccinale: da venerdì 30 aprile a mezzanotte partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59 - 58 anni (nati 1962 e 1963). Facendo parlare i numeri, secondo il dato aggiornato da Salute Lazio alle 8 di oggi, sono 1.838.463 le vaccinazioni effettuate in tutta la regione sino ad oggi con oltre 580mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose completando il ciclo vaccinale; nella provincia pontina, sono invece più di 126mila le dosi somministrate, più di 38mila quelli che le hanno ricevute tutte e due. Intanto, sempre nella provincia di Latina, come ha fatto sapere la Asl, sono pronte due nuove sedi vaccinali, una ad Aprilia ed una Formia, che fanno salire ad 11 il totale dei centri dove vengono somministrati i sieri in tutto il territorio, rafforzando ancor più la campagna vaccinale.

