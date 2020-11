Coronavirus, in provincia quasi 5600 contagi dall'inizio di novembre

E’ un bilancio pesante quello con il quale si chiude il mese di novembre per quanto riguarda i contagi da Covid in provincia di Latina. Dall’inizio del mese infatti sono stati rilevati complessivamente quasi 5600 casi. L’ultimo bollettino della Asl segnala nella giornata di sabato 28 novembre 169 contagi. Leggendo i numeri relativi all’intero territorio regionale emerge però che quello di Latina è il valore di Rt (indice di trasmissione) più basso in tutto il Lazio. Il dato diffuso dall’Assessorato alla Sanità della Regione. “Il valore Rt regionale rimane stabile a 0.8 e la valutazione del rischio scende a moderata - ha dichiarato l'assessore Alessio D'Amato -. A Roma il valore è 0.68, a Latina 0.65, a Frosinone 1.35, a Rieti 0.88 e Viterbo 0.95. Monitorata la situazione di Frosinone anche se il trend appare in calo”.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi casi

Dei 169 nuovi casi, 37 sono stati registrarti a Latina città e 24 ad Aprilia. Gli altri sono così distribuiti: Castelforte (1), Cisterna(9), Cori (4), Fondi (18), Formia (6), Gaeta (2), Lenola (3), Maenza (1), Minturno (7), Pontinia (7), Ponza (1) Priverno (7), Roccagorga (4), Sabaudia (4), San Felice Circeo (2), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (4), Sezze (6), Sonnino (2) e Terracina (19).

Coronavirus Latina: tutti i numeri aggiornati

Hanno superato abbondantemente la soglia dei 9mila i contagi totali da inizio pandemia nel territorio pontino - sono 9227 -, con più della metà concentrati nei 28 giorni di novembre - ad inizio mese erano 3644 -. L’indice di prevalenza (il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti) è arrivato a 160,40 mentre sono 6733 gli attuali positivi, con 152 pazienti ricoverati, un dato in calo rispetto alle scorse 24 ore (4 in meno). Ma la buona notizia arriva dai guariti: 165 in più con un numero di negativizzazioni che è quasi pari a quello dei nuovi casi; i guariti totali sono ad oggi 2349.

Coronavirus Latina: il triste bilancio dei decessi

E' triste, invece, il bilancio dei decessi in provincia, dopo gli ultimi 3 di cui ha dato notizia l’Azienda sanitaria locale. Facendo parlare i numeri, sono 90 i morti nel solo mese di novembre, 145 quelli da inizio pandemia in tutto il territorio pontino. Sono residenti a Sermoneta, Lenola e uno fuori provincia i pazienti deceduti nelle scorse 24 ore; avevano tutti 73 anni.

Coronacvirus Latina: ricoverato il sindaco Coletta

E' stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti il sindaco di Latina Damiano Coletta che nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. E' lo stesso primo cittadino a spiegare la situazione: "Oggi mi sono sottoposto a tac polmonare ed è stata evidenziata una polmonite in fase iniziale - ha detto -. Devo sostenere una terapia antivirale che può essere somministrata solo in ambiente ospedaliero, tornerò presto a casa" (qui i dettagli della notizia)

Coronavirus Lazio: aumentano i tamponi e calano i contagi

Aumentano i tamponi e calano i contagi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono 2070 i nuovi casi (-206) a fronte di oltre 28mila tamponi processati (+4197). In calo i decessi che sono stati 25 (44 in meno rispetto a venerdì), 717 i guariti. In calo anche i ricoveri mentre il rapporto tra tamponi e positivi scende al 7%.

I numeri in tutta Italia

Coronavirus Lazio: i dati delle singole province

Dei 2070 nuovi casi, più della metà, 1159, sono stati registrati nella Capitale, altri 412 invece nel resto della provincia di Roma. Nelle altre 4 province laziali i contagi sono 436, di cui 169 appunto nel territorio pontino e sono, spiega l’Assessorato regionale alla Sanità, “casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto”. Nella provincia di Frosinone sono stati riscontrati 115 nuovi positivi, in quella di Viterbo 90 e in quella di Rieti 62.