Coronavirus Latina, 2245 attuali positivi e 132 ricoverati. Regione: “Presto nuova ordinanza per altri posti letto”

La curva dei contagi da coronavirus non si piega nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio. Nella giornata di ieri, mercoledì 28 ottobre, la Asl ha comunicato 139 nuovi casi che hanno fatto salire a 368 i contagi nei primi tre giorni della settimana e a 1928 nel mese di ottobre, mentre in tutta la regione sono stati 1963 i nuovi positivi sui quasi 23mila tamponi processati. Una situazione emergenziale fotografata dai numeri e che sta costringendo l’ospedale Goretti ad una ulteriore riorganizzazione per aumentare i posti letti in vista proprio di nuovi pazienti che dovessero necessitare di un ricovero. Ad oggi Sono 2245 gli attuali positivi nel territorio pontino con 132 i pazienti che sono ricoverati.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Continua ad essere alta l’attenzione sul capoluogo, come anche su Aprilia e Cisterna che ieri hanno fatto registrare di nuovi i numeri più alti: sono stati 33 i casi a Latina città, 23 rispettivamente negli altri due comuni. Gli ulteriori contagi sono poi stati riscontrati a Cori (3), Fondi (7), Formia (7), Gaeta (1), Itri (2), Lenola(4), Minturno (4), Pontinia (1), Priverno (4), Roccagorga (1), Sabaudia (2), San Felice Circeo (3), Sezze (8), Sonnino (2), Spigno Saturnia (1) e Terracina (10).

Coronavirus Latina: 13esimo decesso da inizio mese

Sale, purtroppo, anche il numero dei decessi nella provincia pontina: ieri la Asl con il bollettino giornaliero ha dato comunicazione della morte di un paziente di Latina. Si tratta del 13esimo decesso nel territorio pontino nel mese di ottobre, il 52esimo da inizio pandemia.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Come detto, sono 2245 gli attuali positivi in tutto il territorio pontino di cui 2113 sono in cura presso il proprio domicilio; l’indice di prevalenza - il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti - è arrivato a 54,74 mentre i contagi totali da marzo sono 3149. I guariti sono arrivati a 852.

Sabaudia: presidente del Consiglio positivo al test rapido

Il presidente del Consiglio comunale di Sabaudia Gianluca Bonetti positivo al test rapido. E’ stato lui stesso a darne comunicazione mentre si attende l’esito del tampone molecolare per avere conferma o meno della positività al Covid-19. Intanto il palazzo comunale di Sabaudia è stato chiuso oggi per completare gli interventi di sanificazione di tutti gli uffici. Restano invece aperte tutte le sedi distaccate del Comune (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: quasi 2mila casi in 24 ore

Nel Lazio ieri si è sfiorata di nuovo la soglia dei 2mila casi giornalieri: sono stati 1963 i nuovi contagi comunicati dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, 19 i decessi, 140 i guariti. Numeri che hanno aggiornato il quadro generale con gli attuali positivi che sono arrivati a 27946: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 166, 1669 quelli non in terapia intensiva. I guariti hanno raggiunto quota 10788, 1158 i guariti, mentre i contagi totali da inizio pandemia soznoquasi 40mila - 39892 -.

Coronavirus Lazio: continua il potenziamento dei posti letto

“Continua il potenziamento della rete ospedaliera covid ad un ritmo di oltre 120 posti al giorno - ha detto l’assessore D’Amato -. Attualmente i posti letto occupati sono il 57% di quelli programmati che sono complessivamente solo per il covid 2.913, mentre le terapie intensive e sub intensive solo covid occupate sono il 31% di quelle programmate”. Tutti i posti programmati saranno attivati entro il 7 novembre, ha aggiunto l’assessore mentre si sta lavorando a nuova ordinanza per ampliarli ulteriormente con altri 1.450 ordinari e con altri 80 posti di terapia intensiva. “Ad oggi i posti covid già attivati in terapia intensiva e sub intensiva sono 371 e gli ordinari covid sono 2.032 (sabato arriveranno a 2.247). Sono 146 le stanze disponibili nella rete delle strutture alberghiere assistite per i positivi clinicamente guariti. Tutte le strutture del servizio sanitario regionale sono in queste ore fortemente impegnate a mettere in sicurezza la rete ospedaliera nonostante una forte pressione. desidero ringraziare tutti gli operatori sanitari per l’impegno che stanno garantendo”.

Al Goretti svuotata la chiesa per per accogliere i pazienti

La cappella dell’ospedale Goretti di Latina è stata sgomberata: una misura precauzionale adottata dalla Asl per fronteggiare l'aumento dei ricoveri. Con l’autorizzazione del vescovo Mariano Crociata la sala liturgica del nosocomio è stata messa a disposizione della direzione del presidio ospedaliero, che a sua volta la utilizzerà nei suoi piani di gestione dei pazienti (qui la notizia).

La Asl di Latina: "Quella contro il covid è una guerra"

"Quella contro la Sars-CoV-2, per chi non lo avesse ancora compreso, è una guerra vera e propria e, in guerra, i disertori non servono" In una lunga nota la Asl di Latina fa il punto della situazione sulle difficoltà di gestione di questa drammatica ondata della pandemia, con un ospedale, Il Goretti, che gestisce circa 100 ricoveri contemporaneamente per covid e al contempo cerca di garantire cure e assistenza ai pazienti no covid. "Situazioni difficili ce ne sono e ce ne saranno altre - si legge - sia nelle prossime settimane, sia nel periodo invernale. Le situazioni difficili, creano disagi nelle persone, sia nei professionisti sia nei pazienti. Non serve a tanto stigmatizzare in modo drammatico queste situazioni serve, invece, mettersi a disposizione e cercare di dare un contributo positivo per la risoluzione dei problemi" (qui i dettagli).

