Coronavirus Latina: 14 casi in una settimana in provincia. Tamponi drive-in per il "focolaio della movida”

Si apre oggi, lunedì 3 agosto, un’altra settimana delicata nella provincia di Latina sul fronte coronavirus. La scorsa si è chiusa con 14 nuovi contagi, alcuni legati al cosiddetto “focolaio della movida” tra Latina e Sabaudia nato in seguito alla scoperta della positività di un bagnino che lavora presso un chiosco nella città delle dune. Solo nella giornata di ieri la Asl ha dato comunicazione di altri tre contagi (un secondo bagnino in servizio presso un altro lido sempre di Sabaudia, un uomo di nazionalità indiana ed un altro di Sermoneta) che vanno ad aggiungersi ai 5 di sabato, tutti legati al primo bagnino positivo.

Coronavirus Latina: tamponi drive-in

Intanto la Asl di Latina ha fatto sapere che da oggi è attivo presso Padiglione Porfiri all’ospedale Goretti (con ingresso su viale Michelangelo) il drive in per l’effettuazione del tamponi naso-faringei, nei confronti delle persone che hanno avuto contatti con i positivi del “focolaio della movida” che ha portato anche alla chiusura temporanea anche di tre locali a Latina (uno ha già riaperto). “Potranno accedere solo le persone contattate dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL di Latina - si legge nella nota -. Le altre persone saranno programmate in altra data. Chi non lo avesse ancora fatto, è invitato a chiamare il numero verde emergenza covid 800.118.800”. E già in tantissimi da questa mattina hanno raggiunto l'ospedale Goretti per essere sottoposti al tampone.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Sono saliti a 613 i casi di coronavirus totali in tutto il territorio provinciale da inizio pandemia, con un indice di prevalenza - vale a dire il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - pari a 10,66. Gli attuali positivi sono ad oggi 49: di questi 21 sono in cura presso il proprio domicilio, mentre 28 risultano ricoverati. I guariti sono saliti a 527, sono 37 i decessi.

Coronavirus Lazio: navi da crociera in isolamento a Civitavecchia

Sono stati 17 i nuovi casi comunicati ieri dall’Assessorato regionale alla Sanità in tutto il Lazio; di questi 4 sono di importazione: due dal Messico, uno da India e uno da Romania. “Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi” ha spiegato l’assessore D’Aamto. Attenzione intanto a Civitavecchia dove al porto di Civitavecchia sono state poste in isolamento due navi da crociera che stavano riarmando gli equipaggi in vista della riapertura delle crociere: la Costa Deliziosa con un gruppo di 28 persone dell’equipaggio dalle Filippine e due sono risultate positive ora allo Spallanzani, e la Costa Favolosa con un caso positivo tra l’equipaggio sempre dalle Filippine.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Sono 8682 i casi totali nel Lazio da inizio marzo, mentre ad oggi sono 964 i positivi; sono saliti a 6855 i guariti, mentre sono 863 i decessi.

Migranti a Latina: 18 in fuga dal Cas di Cori

Attenzione alta ieri in provincia anche al “caso migranti”. Dei 43 su 55 arrivati nei giorni a Latina e risultati negativi al tampone prima di essere trasferiti in un Cas di Cori, 18 nel corso della notte tra sabato e domenica si sono dati alla fuga nonostante il divieto di allontanarsi perché sottoposti alla quarantena. Tredici di loro sono stati rintracciati poche ore dopo dalla polizia. Alcuni si trovavano in prossimità della stazione ferroviaria di Cisterna, altri avevano già raggiunto la Capitale dalla stazione di Latina Scalo. Duro l'intervento del sindaco di Cori Mauro De Lillis: "Non spettava a noi vigilare, ognuno si prenda la sua responsabilità”.

