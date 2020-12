Coronavirus Latina: oltre 10mila casi in provincia da inizio pandemia. Non si arrestano i decessi

E' stabile, e alta, la curva dei contagi da coronavirus in provincia di Latina: anche ieri i casi giornalieri sono stati sopra quota 200 come accade ormai da giorni. I nuovi positivi sono stati infatti 230, un trend che si mantiene costante ed è lo stesso del mese di novembre che con gli oltre 6mila casi totali ha fatto registrare così una media di 200 ogni giorno.

Coronavirus Latina: non si arrestano i decessi

Ma non si arrestano neanche i decessi nel territorio pontino: altri 4 ieri che hanno fatto salire il totale da inizio pandemia a 159, e già 9 nel solo mese di dicembre. I quattro pazienti deceduti erano residenti nei comuni di Cori e Sezze e due a Latina.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Hanno ormai superato quota 10mila i contagi totali da marzo nel territorio pontino con un indice di prevalenza ( vale a dire il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti) arrivato a 176,25. Gli attuali positivi sono 7213 con oltre 7mila pazienti che sono in cura presso il proprio domicilio. In aumento invece i guariti che sono arrivati a 2767.

Coronavirus Latina: come si muove il coronavirus

Picchi di nuovi contagi sono stati registrati ieri a Latina e Minturno (entrambi con 39 nuovi casi); in particolare nella città del sud pontino l’attenzione è alta per un cluster in una Rsa. Alto anche il dato di Terracina, 33 nuovi positivi. Gli altri sono così distribuiti: Aprilia (22), Castelforte (16), Cisterna (6), Cori (5), Fondi (8), Formia (17), Gaeta(4), Itri(3), Lenola (2), Pontinia (3), Priverno (5), Prossedi (1), Roccagorga (2), Sabaudia (1), Santi Cosma e Damiano (14), Sermoneta (2), Sezze (6), Sperlonga (1), Spigno Saturnia (1).

Focolaio in una Rsa a Scauri: 94 positivi

Sono 94 i positivi nella casa di riposo di Scauri, di cui 70 ospiti e 24 operatori. A fornire il quadro completo della situazione è stato il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati, dopo che già nel pomeriggio di ieri il sindaco di Mintunro Gerardo Stefanelli aveva dato conferma di un cluster nella struttura (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: casi giornalieri sotto quota 2mila

Rimangono sotto quota 2mila i casi giornalieri nel Lazio; ieri sono stati 1791 su oltre 24mila tamponi processati. In calo i decessi che sono stati 45 facendo salire il totale 2476. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 7%. Completano il quadro i 91904 positivi attuali con 3282 ricoveri e 350 terapie intensive. Da inizio pandemia sono 28860 i guariti, 123240 i contagi totali.

D’Amato: “Evitare i luoghi affollati per lo shopping natalizio”

“Si conferma il trend in rallentamento e calano i decessi- ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. La riapertura delle scuole per una settimana prima di Natale ha poco senso. Per lo shopping natalizio di questi giorni è indispensabile evitare i luoghi affollati. Mantenere le distanze minime di sicurezza”.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento