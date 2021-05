Coronavirus, il punto sui contagi a Latina e nel Lazio. La Regione accelera sui vaccini

“E’ un modello ‘maratona’. Andiamo verso la quota delle 2 milioni di somministrazioni e abbiamo la migliore performance su ciclo completo di vaccinazioni”: così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato intervenendo sulla campagna vaccinale contro il coronavirus nel Lazio che procede ormai a ritmo spedito. Nella gironata di oggi è stata superata la quota delle 2 milioni di somministrazioni. "In settimana scenderemo a ritroso sul target anagrafico, andremo sui 57/56 anni e continueremo a ritroso. Nelle strutture allestite nel Lazio c'è ormai un livello di accoglienza che raramente è stato trovato in questa città", ha sottolineato ancora l’assessore.

Numeri importanti che possono far guardare al futuro con più speranza. Intanto nella giornata di domenica la curva dei contagi in tutto il Lazio è scesa sotto quota mille (anche se a fronte di un più basso numero di tamponi), mentre sono stati 118 quelli registrati in tutto il territorio della provincia di Latina.

Coronavirus Latina: 118 nuovi casi

Come reso noto dalla Asl con il bollettino i contagi notificati domenica 2 maggio, sono stati accertati in 18 comuni: il dato più alto arriva da Sabaudia anche a causa del focolaio all’interno della comunità indiana di Bella Farnia dove da venerdì è stata istituita la zona rossa. Nella città delle dune i contagi sono stati 32, altri 17 sono stati poi a Latina, 13 ad Aprilia, 12 a Fondi e 10 a Cisterna. La buona notizia di ieri arriva dai decessi, nessuno nelle precedenti 24 ore in cui sono stati registrate invece altre 2 guarigioni.

Al via lo screening a Borgo Hermada

Mentre i positivi scoperti nella comunità Sikh di Sabaudia sono stati trasferiti in due strutture Covid individuate dal Comune, lo screening sanitario proseguirà anche nei prossimi giorni toccando gli altri comuni interessati dalla maassiccia presenza di lavoratori indiana. Oggi si parte con la frazione di Borgo Hermada a Terracina. Il sindaco sta già individuando eventuali strutture covid in cui ospitare le persone positive e anche questo caso non si esclude, in caso di un'elevata incidenza di contagi, di istituire un'altra zona rossa (qui la notizia). E proprio sui test effettuati la scorsa settimana a Bella Farnia è intervenuto oggi il presidente della Regione Nicola Zingaretti nel corso della trasmissione UnoMattina. "Quello che sta funzionando molto è la collaborazione tra Prefettura, forze dell'ordine, sistema sanitario ma anche la stessa comunità indiana che ha tutto l'interesse a circoscrivere. La cosa positiva - ha detto il governatore del Lazio - è che a oggi ancora non ci sono casi di variante indiana in quella comunità, ma la campagna di tracciamento continua e poi verrà tutto sequenziato allo Spallanzani" (qui la notizia).

Il punto sui ricoveri

Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere nel Lazio, sono scese sotto la soglia definita del Ministero della Salute le percentuali di occupazione dei posti letto sia nelle terapie intensive che nelle aree non critiche: la prima, secondo i dati aggiornati al 2 maggio e riportati nel portale Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) si è attestata al 29% (la soglia indicata è al 30%), mentre la seconda è al 34% (la soglia indicata è al 40%), facendo però registrare un aumento di un punto percentuale rispetto al giorno precedente. Stringendo il campo di attenzione alla provincia di Latina, ieri sono stati comunicati dalla Asl con il bollettino altri 8 ricoveri che hanno fatto salire a 74 il totale della scorsa settimana.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Sono stati, invece, 986 i casi positivi in tutto il Lazio ieri su appena 15mila test; il rapporto tra positivi e tamponi è salito al 9%, ma si attesta sul 6% se vengono considerati anche gli antigenici. I decessi resi noti dalla Regione con il bollettino sono stati 13, 1.055 i guariti. Questo il quadro generale in tutta la regione: ad oggi sono poco più di 43mila gli attuali positivi, mentre sono oltre 325mila i contagi totali accertati da inizio pandemia. Sfiorano quota 275mila i guariti, mentre sono 7699 i decessi.

Vaccini, il punto sulle somministrazioni

Tornando alla campagna vaccinale, e soffermandosi sui numeri, secondo il dato aggiornato alle 10 di oggi da Salute Lazio sono 2.016.499 le somministrazioni in tutta la regione con oltre 650mila persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose; nella provincia di Latina sono invece circa 139mila le vaccinazioni, con la doppia dose inoculata ad quasi 43mila cittadini. Inoltre, da questa sera a mezzanotte parte la prenotazione online sul portale SaluteLazio per la fascia di età di 57 e 56 anni (ovvero i nati nel 1964 e 1965).

