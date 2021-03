Coronavirus, aumentano ancora i ricoveri a Latina e nel Lazio. Primo giorno in zona arancione

Sono stati 79 i casi di coronavirus ieri nella provincia di Latina, 1400 in tutto il Lazio; dati figli anche di un numero inferiore di tamponi e test antigenici effettuati come spesso accade nel fine settimana. Per la prima volta dopo due settimane il numero dei contagi giornalieri è scesa sotto la soglia dei 100 nel territorio pontino dove in tutto il mese di marzo sono stati 4186 i positivi riscontrati (in tutto il mese di febbraio erano stati 2820). Stabile, invece, il numero delle morti legate al Covid-19 che restano 45 nel mese in corso: zero, infatti, il numero dei decessi riportato nel bollettino di ieri della Asl.

Coroanvirus Latina: il bollettino del 29 marzo

Ricoveri in aumento a Latina e nel Lazio

A crescere ancora è il dato dei ricoveri: 12 in più quelli comunicati ieri dalla Asl di Latina registrati in 24 ore, che arrivano a 36 se si considerano gli ultimi 3 giorni. In tutto il Lazio ha superato invece la soglia dei 3mila il numero dei ricoverati con una crescita rispetto al giorno precedente di 132 unità. Sono invece 380 ad oggi le terapie intensive occupate, secondo l'aggiornamento fornito dall’Assessorato alla Sanità della Regione, 10 in più in 24 ore. Guardando i dati Agenas, aggiornati al 29 marzo, nel Lazio l’occupazione dei posti letto per quanto riguarda le terapie intensive ha raggiunto il 40% (la soglia indicata del Ministero della Salute è al 30%), mentre è al 47% (ben 7 punti percentuali sopra la soglia) per gli altri reparti.

Coroanvirus Lazio: tutti i dati

Sono stati 1403 i contagi ieri in tutto il Lazio, che hanno fatto salire a 282mila il totale da marzo dello scorso anno; sono più di 51mila, invece, gli attuali positivi. Dopo i 45 comunicati ieri dall’Assessorato regionale alla Sanità sono arrivati a 6574 i decessi, mentre sono 224mila i guariti.

Il punto sui vaccini

Intanto il Lazio va verso l’obiettivo del milione di vaccinazioni. Secondo l’ultimo dato fornito dalla Regione e aggiornato alle 22 di ieri, lunedì 29 marzo, sono più di 993mila le vaccinazioni effettuate, di cui quasi 66mila nella sola provincia di Latina; sono quasi 300mila, invece, le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose, più 20mila nel territorio pontino.

Lazio in zona arancione dal 30 marzo

Da oggi, martedì 30 marzo, il Lazio torna in zona arancione dopo l'ordinanza emessa venerdì dal ministro della Salute Roberto Speranza. Si allentano le maglie delle restrizioni anche nella provincia di Latina dopo le due settimane in zona rossa. "Bene il Lazio che torna zona arancione - ha detto nei giorni scorsi il presidente della Regione Nicola Zingaretti -. Un altro risultato di tutta la nostra comunità. Teniamo alta la guardia per uscire dal tunnel con i vaccini e mantenendo sotto controllo la curva dei contagi". Cosa cambia rispetto alla zona rossa (qui tutti i dettagli).

