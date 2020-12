Coronavirus Latina, dicembre il mese triste dei decessi. Da inizio pandemia oltre 14mila casi

Quando manca il solo dato di oggi, a dicembre sono stati registrati 4699 casi di coronavirus e 99 decessi. Questi i numeri che raccontano l’ultimo mese di questo anno nefasto. Nella giornata di ieri, mercoledì 30 dicembre, la Asl ha dato comunicazione di 105 nuovi casi e del decesso di altri due pontini (a cui si aggiunge anche quello di un paziente non residente nella provincia pontina ma comunque in carico all’Azienda sanitaria locale). I contagi da marzo ad oggi sono arrivati a 14363.

Dicembre, il mese triste dei decessi

E dicembre, dati alla mano, è stato il mese triste dei decessi: 99 quelli registrati nei primi 30 giorni, il dato più alto da inizio pandemia (il triste record di novembre era stato di 95 morti). Sono 249 quelli registrati da inizio pandemia in tutta la provincia, come si può vedere, la maggior parte dei quali concentrati nelle settimane di questa seconda ondata.

Fine settimana di Capodanno in zona rossa

Da oggi, 31 dicembre, anche la provincia di Latina ed il resto del Lazio tornano in zona rossa. Le restrizioni, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti mentre negozi, bar e ristoranti restano chiusi, riguardano soprattutto gli spostamenti (qui i particolari).

Coronavirus Lazio: contagi in risalita

E ancora ieri i contagi giornalieri sono stati in risalita in tutto il Lazio: 1333 in 24 ore a fronte di oltre 13mila tamponi processati. In 24 ore sono aumentati anche i decessi (3696 i totali), ma sono diminuite le terapia intensive (303 in totale) e i ricoveri (2808 in totale). Aggiornato con i dati di ieri, il numero dei contagi totali da inizio pandemia in tutta la regione è arrivato a 161284, mentre gli attuali positivi sono 74463, più di 83mila i guariti.

Campagna vaccinale per il personale sanitario

Prosegue anche oggi, ultimo giorno del 2020, la campagna vaccinale per gli operatori sanitari della provincia dopo l’avvio simbolico con il V-Day del 29 dicembre. La Asl ha fatto sapere che dopo le prime 40 somministrazioni tra ieri pomeriggio ed oggi saranno inoculate altre 144 dosi di vaccino altrettanti operatori sanitari al Goretti. Dal 2 gennaio si parte invece in apposite postazioni negli ospedali di Fondi, Formia e Terracina (qui la notizia).

Nel Lazio fatte 1076 vaccinazioni

Nel Lazio sono invece state già effettuate 1.076 vaccinazioni, come aggiornano dall’Assessorato alla Sanità della Regione. Ieri sono arrivate presso i 20 hub regionali tutte le 41 scatole del vaccino anti Covid pari a 7.995 fiale e 47.970 dosi di vaccino. Intanto sempre ieri è partita l’attività di vaccinazione nella prima Rsa; il via a Villa Santa Margherita – Padre Luigi Monti a Montefiascone nella Asl di Viterbo. Adesione degli operatori superiore al 70%.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento