Coronavirus, Pasqua in zona rossa anche a Latina e nel Lazio. Il punto su contagi, ricoveri e vaccini

Misure più stringenti valide fino al giorno di Pasquetta, mentre poi il Lazio tornerà in zona arancione. Intanto, nelle scorse ore in aumento ancora il numero dei ricoveri; la campagna vaccinale non si ferma neanche a Pasqua

Anche quest’anno saranno delle festività di Pasqua da vivere tra restrizioni e regole da seguire. A distanza di oltre 12 mesi gli effetti della pandemia da coronavirus sono ancora pesanti anche nella provincia di Latina come nel resto del Lazio. E così come era accaduto a Natale, anche quelle di Pasqua saranno delle festività in zona rossa. Anche se con alcune deroghe per le visite a parenti ed amici, per il rientro nelle proprie abitazioni di residenza o per andare nelle seconde case, da ieri e fino al giorno di Pasquetta dal Governo sono state disposte misure più stringenti soprattutto su tutto il territorio nazionnale anche per quanto riguarda gli spostamenti. Da martedì 6 aprile, poi, la provincia di Latina come anche il resto del Lazio torneranno in zona arancione.

Coronavirus Latina: quasi 200 contagi in un giorno

Ma facendo parlare i numeri, il territorio pontino ha fatto registrare ieri 194 nuovi casi di coronavairus; un dato in aumento rispetto a quelli del resto della settimana durante la quale i contagi totali sono stati 684 (da lunedì 29 marzo a sabato 6 aprile), comunque in leggero calo rispetto ad una settimana fa quanto i positivi accertati, da lunedì 22 a sabato 27 marzo, sono stati invece 983. Negli ultimi giorni, poi, è stato registrato nella provincia di Latina, a Fondi, il primo caso di variante brasiliana: immediato da parte della Asl l'avvio del sistema di tracciamento: si attendono ora i risultati sui nuovi tamponi.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

E nelle scorse ore si è aggravato ieri ulteriormente il bilancio dei decessi nella provincia di Latina, che da inizio pandemia sono stati 467, 5 nel solo mese di aprile. Con il bollettino di ieri l’Azienda sanitaria locale ha dato notizia, infatti, della morte di un paziente che era residente a Sonnino; sono stati, invece 27 i decessi in tutta la regione.

Coroanvirus: il punto sui ricoveri

Resta sempre alta la pressione sulle strutture ospedaliere nella provincia di Latina come nel resto del Lazio. Ieri la Asl ha dato notizia di altri 20 ricoveri nelle 24 ore precedenti. Dai dati aggiornati sempre ieri dalla Regione allo stato attuale sono 3077 i ricoverati in tutto il Lazio, 392 le terapie intensive occupate. Secondo i dati Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) aggiornati a sabato 3 aprile, l’occupazione dei posti letto è al 42% per le terapie intensive (oltre la soglia di guardia del 30%), mentre per gli altri reparti è del 48% (la soglia stabilita dal Ministero della Salute è al 40%).

Coronavirus Lazio: il bollettino del 3 aprile

Ieri nel Lazio sono stati 1631 i contagi riferiti dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il consueto bollettino, 27 i decessi. “Lieve frenata dei casi che diminuiscono sia rispetto alla giornata di ieri, sia rispetto alla scorsa settimana” ha commentato l’assessore regionale Alessio D’Amato. Ad oggi sono quasi 52mila gli attuali positivi in tutto il Lazio dove i contagi totali da inizio pandemia hanno superato il muro dei 290mila; 232mila persone sono poi guarite, mentre sono 6747 i deceduti.

Il punto sui vaccini

“La macchina vaccinale del Lazio non si ferma nemmeno a Pasqua e Pasquetta, previste oltre 50 mila somministrazioni” ha assicurato sempre ieri l’assessore regionale allaSanità D’Amato. Intanto, secondo i dati aggiornati da Salute Lazio alle 9 di oggi, 4 aprile, sono state 1.124.863 le somministrazioni effettuate in tutto il Lazio, di cui oltre 73mila nella sola provincia di Latina. Sono circa 322mila, invece, le persone che nelle cinque province hanno ricevuto anche la seconda dose, più di 22mila nel territorio pontino.

