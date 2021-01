Coronavirus: nel Lazio 1334 nuovi casi, 23 i decessi. Al 13% il rapporto tra positivi e tamponi

In calo dopo il dato record di ieri (374 casi giornalieri) la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore, come comunicato dalla Asl con il bollettino di oggi, lunedì 4 gennaio, sono stati 125, accertati in 18 diversi comuni. Molti i contagi legati ancora a link familiari; boom ad Aprilia con 35 positivi mentre sul totale di oggi pesano anche i casi nella casa di riposo di Castelforte. In totale dall’inizio della pandemia nel territorio pontino sono stati accertati 15248 casi, 704 nel solo mese di gennaio.

Drammatico il bilancio dei decessi

E si mantiene sempre alto il dato dei decessi anche nel mese di gennaio, in linea con la media fatta registrare a dicembre. Sono 9 i morti dall’inizio dell’anno nella provincia di Latina (a cui si aggiungono altri due decessi di pazienti residenti fuori la provincia), due quelli confermati nella sola giornata di oggi dalla Asl con il bollettino; i pazienti erano residenti a Monte San Biagio e Terracina. I decessi dall’inizio della pandemia in tutto il territorio sono arrivati ora a 260.

Coronavirus Lazio: 1334 casi in un giorno

Sono 1334 oggi i casi nel Lazio dove il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. In calo i contagi giornalieri dunque (-347 rispetto alla giornata di domenica), ma sono in calo anche i tamponi processati che nelle ultime 24 ore sono stati quasi 10mila (-2223); i decessi sono stati 23 (-1), i guariti 1387. Rispetto a domenica aumentano, poi, i ricoveri e le terapie intensive.

Coronavirus Lazio: i dati in tutte le province

Tornano sopra quota 500 i casi nella Capitale dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 518 contagi, mentre sono 472 quelli nel resto della provincia di Roma. Nelle altre province sono stati riscontrati 344 nuovi positivi, di cui 125 appunto nel territorio pontino; sono invece 46 quelli nella provincia di Frosinone, 116 in quella di Viterbo e 57 in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 4 gennaio

Sono quasi 170mila i contagi totali in tutto il Lazio nei 10 mesi di pandemia; più di 77mila gli attuali positivi; i ricoveri sono saliti a quota 2852, le terapie intensive a 318. Da marzo sono oltre 88mila i guariti, 3863 i decessi.

Quasi 30mila vaaccini nel Lazio

Secondo gli ultimi dati diffusi da Salute Lazio, e aggiornati alle 18 di oggi, sono 29713 le vaccinazioni effettuate in più di una settimana in tutta la regione dopo l’avvio della campagna presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma il 27 dicembre scorso; più di mille (1176) le dosi inoculate invece nel territorio provinciale di Latina, dove dopo il V-Day del 29 dicembre al Goretti nei giorni scorsi sono iniziate le somministrazioni dei vaccini anche presso gli ospedali di Fondi e Formia.

Lunedì 4 gennaio 24 ore di "zona arancione"

Oggi, per sole 24 ore, anche la provincia di Latina torna in zona arancione, con l'apertura dei negozi e la possibilità di spostarsi nel proprio comune di residenza. Ultime due giornate "rosse" il 5 e il 6 gennaio, in attesa delle prossime decisioni del Governo (qui i particolari).

Scuole, vertice in Regione: ridotto l'orario delle lezioni

Vertice ieri, 2 gennaio, in Regione sulla riapertura delle scuole. Con l'Ufficio scolastico regionale e le organizzazioni sindacali si è concordato di modificare alcuni aspetti legati alla ripresa delle attività. Fatte salve valutazioni diverse del Governo si è deciso di ridurre l’orario delle lezioni da 60 a 45/50 minuti (tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Coronavirus Sabaudia: test rapidi dai medici di famiglia

