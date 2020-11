Coronavirus Latina: 3mila attuali positivi. Il dato drammatico dei decessi, 7 da inizio mese

Quasi 400 nuovi casi di coronavirus da inizio novembre nella provincia di Latina dove ieri, martedì 3 novembre, è stato registrato il numero più basso di questa seconda ondata: sono stati 53 i nuovi contagi comunicati dalla Asl che ha però precisato come il numero dei tamponi lavorati rappresenti circa il 40% rispetto all’ordinario. Ma il dato più triste è quello dei decessi: sono stati 4 quelli ufficializzati ieri dalla Asl, 7 nei primi tre giorni del mese che hanno drammaticamente fatto salire il bilancio a 62 da inizio pandemia.

Coronavirus Lazio: la mappa dei contagi

Il dato più alto ieri è stato fatto registrare ancora una volta da Aprilia con 18 nuovi casi, seguita da Latina con 13. Gli altri sono stati accertati in 9 diversi comuni: Castelforte (2), Cisterna (4), Fondi (1), Gaeta (3), Minturno (3), Sabaudia(2), di Sermoneta (1), di Sezze (1) e di Terracina (5).

Coronavirus Latina, 4 morti in 24 ore

Drammatico il numero dei decessi. Con i 4 di ieri, dall’inizio del mese di ottobre al 3 novembre i decessi per le conseguenze del covid sono saliti a 23. Il totale arriva invece a 62 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I pazienti deceduti erano residenti rispettivamente nel comune di Itri, due a Latina e uno a Terracina. Per quanto riguarda il paziente di Itri si tratta di un uomo di 93 anni che era ospite della Domus Aurea e che da giorni era ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Gli altri avevano 74, 81 e 91 anni.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Hanno superato la soglia dei 3mila gli attuali positivi nel territorio pontino - sono 3009 -; sono 2849 le persone che sono in cura presso il proprio domicilio, 160 i pazienti ricoverati. I casi totali riscontrati tra i residenti della provincia pontina da inizio pandemia sono arrivati a 4026, con un indice di prevalenza - il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti - salito a 69,99; i guariti sono 955.

Coronavirus Lazio: oltre 2200 nuovi casi

Nel Lazio ieri sono stati 2209 i nuovi casi a fronte dei 25mila tamponi processati; 21 decessi e 159 persone guarite. "Scende all'8% il rapporto tra positivi e tamponi - spiega l'assessore D'Amato - Roma poco oltre i mille casi, a Latina il punto più basso dei contagi. E' stata la provincia su cui sono partite prima le misure di restrizione".

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Il totale dei casi da inizio pandemia nel Lazio è di 52841, di cui 39729 attuali positivi, con 197 ricoverati in terapia intensiva. Sono 2192 persone ricoverate e 37340 le persone curate in isolamento domiciliare. I guariti sono 11837, 1275 i decessi.

L'ex assessore di Sermoneta: "Ricoverato per covid, ho visto la paura"

Mauro Battisti, ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sermoneta è tornato a casa dopo un ricovero in ospedale per covir e ha deciso di raccontare la sua esperienza sul suo profilo Facebook allegando molte fotografie scattate all'interno di un reparto covid: l'ossigeno attaccato 24 ore su 24 e la paura negli occhi di pazienti e infermieri (i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamenti