Coronavirus Latina: 50 ancora positivi in provincia. Attenzione alta sul “focolaio della movida”

Stabile la situazione sul fronte contagi da coronavirus nella provincia pontina nelle scorse 24 ore, mentre si attendono dalla Asl i dati ufficiali dei tamponi effettuati in riferimento al cosiddetto “focolaio della movida” tra Latina e Sabaudia nato in seguito alla scoperta della positività prima del bagnino che lavora presso il chioso Il Gabbiano e poi di quello in servizio al Lido Azzurro nella città delle dune. Intanto con il bollettino di ieri, martedì 4 agosto, l’azienda sanitaria locale ha dato comunicazione di zero nuovi casi e zero decessi. Una buona notizia a fronte dei 10 contagi registrati nei primi tre giorni del mese, ed in parte legati proprio al “focolaio della movida” che ha portato anche alla chiusura temporanea dei due stabilimenti e di alcuni locali tra Latina e Sabaudia (alcuni hanno già riaperto dopo sanificazione e tamponi).

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Quindi sono stabili a 615 i casi totali accertati in provincia, con un indice di prevalenza - il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - di 10,69; 50 gli attuali positivi con 29 pazienti ricoverati; sono 528 i guariti, 37 i decessi.

“Focolaio della movida”: esito dei tamponi

Come detto si attende l’ufficializzazione da parte della Asl dell’esito dei tamponi sulle persone già individuate che hanno avuto contati con i positivi del “focolaio della movida”. Tantissimi i test che tra lunedì e martedì sono stati effettuati al drive in allestito dall’azienda sanitaria presso il Padiglione Porfiri al Goretti, mentre ieri la Asl ha invitato quanti hanno frequentato il Lido Azzurro a Sabaudia nei giorni tra il 24 e il 31 luglio, e che ancora non lo avessero fatto, a chiamare il numero verde emergenza Covid 800.118.800.

D’Amato: “Cluster di Fregene sotto controllo”

“Il cluster di Fregene è sotto controllo e ringrazio il sindaco Montino e l’intera amministrazione comunale per la collaborazione prestata al contact tracing della Asl - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Voglio inoltre ringraziare i Carabinieri per l’immediato intervento”. Fregene, dopo la chiusura di uno stabilimento balneare per una positività era l’altra situazione tenuta sono osservazione dalla Regione in questi ultimi giorni. “I cluster di Sabaudia e Fregene sono legati alla movida e a calo di attenzione” avevano dichiarato dall’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio nei giorni scorsi. L’appello era stato quello di “evitare assembramenti, feste in spiaggia e in discoteca, elementi essenziali per limitare la diffusione del virus”.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Sono stati 17 i nuovi contagi nel Lazio comunicati ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione. Di questi 6 sono di rientro dalla Puglia con link familiare tra loro e solo 3 sono di importazione: un caso dalla Romania, un caso dal Perù e un caso dal Bangladesh. Fanno salire il totale dei casi da inizio pandemia a 8714, mentre gli attuali positivi sono 987; 6863 i guariti, 864 i decessi.

Coronavirus: le altre notizie

