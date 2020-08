Coronavirus Latina: sono ancora 49 i positivi. Focolaio della movida: negativi i primi tamponi

Sono giornate delicate sul fronte coronavirus quelle che si stanno vivendo in provincia di Latina: nelle ultime 48 ore non sono stati registarti nuovi casi tra i residenti pontini, mentre l’attenzione continua ad essere concentrata sul cosiddetto “focolaio della movida” di Latina e Sabaudia. Intanto nella giornata di ieri, mercoledì 5 agosto, con il bollettino giornaliero la Asl ha dato comunicazione della positività di uno dei migranti che sono ospitati dalla scorsa settimana nel Cas di Cori - dove sono stati trasferiti dopo l’arrivo a Latina da Lampedusa - e che è stato ricoverato in ospedale, e di un minore ospite di una comunità di Cisterna - è già stato attivato il protocollo e sono stati sottoposti a controlli sia gli operatori che gli altri utenti della struttura -.

“Focolaio della movida”: primi risultati dei tamponi

Arrivano intanto notizie positive dagli esiti dei primi tamponi legati al “focolaio della movida” che ha portato nei giorni scorsi alla temporanea chiusura di due stabilimenti e alcuni locali tra i due comuni di Sabaudia e Latina dopo la scoperta della positività di due bagnini che lavorano nella città delle dune. Sono 215 i tamponi effettuati al drive in allestito al Padiglione Porfiri del Goretti dalla Asl nella giornata di lunedì, altri 80 ne sono stati completati il giorno successivo; da quanto si apprende, tutti hanno dato esito negativo. Un primo quadro positivo della situazione mentre si attendono anche gli esiti dei tamponi effettuati ieri e altri sono in programma oggi.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

A fronte dei dati diffusi ieri dalla Asl, sono sempre 615 i casi totali accertati nella provincia di Latina - ricordiamo che questo numero indica i soli casi positivi riscontrati tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei comuni della provincia di Latina -, con un indice di prevalenza di 10,69. Gli attuali positivi sono scesi a 49 e sono 29 i ricoverati; 529 invece i guariti e sempre 37 i decessi.

Coronavirus Lazio: 983 ancora positivi

Nel Lazio sono stati 12 i nuovi contagi ieri, 3 dei quali di importazione (da Kosovo, Albania e Senegal). Un dato che fa salire a 8726 i contagi totali accertati in tutta la regione, mentre sono ancora 983 gli attuali positivi; i guariti sono saliti 6878, 865 i decessi.

Coronavirus: le altre notizie

Articolo in aggiornamento