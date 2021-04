Coronavirus, a Latina 836 casi ad aprile e 10 morti. Dopo le feste si torna in zona arancione

Per il secondo giorno consecutivo ieri contagi sopra quota 200 nel territorio pontino, dove in 24 ore sono stati 10 i ricoveri; resta alta la pressione sugli ospedali in tutto il Lazio

Il coronavirus continua a correre veloce nella provincia di Latina come nel resto del Lazio. Ieri, giorno di Pasquetta, nel territorio pontino sono stati 218 i casi, 1419 nel resto della regione. Negli ultimi due giorni la curva è tornata nuovamente sopra quota 200 contagi giornalieri in provincia, come non accadeva da settimane. In questi primi 5 giorni di aprile i positivi sono stati 836 (con una media di 167 oggi giorno).

Coronavrisu Latina: 218 nuovi contagi

E un nuovo boom di casi c'è stato ieri nel capoluogo (50) che dall’inizio del mese conta già 183 contagi. Altri 20 nuovi positivi sono stati riscontrati poi ad Aprilia, 19 a Cisterna, 16 a Fondi. Nessun guarito, secondo quanto riportato nel bollettino della Asl di ieri, nelle 24 ore precedenti nel territorio pontino.

Coronavirus Latina: il bilancio delle vittime

Sono già 10 i decessi ad aprile in provincia dopo i due (i pazienti erano residenti a Priverno e Sonnino) di cui ha dato notizia la Asl con il bollettino. Da inizio pandemia sono state 471 le morti legate al coronavirus tra i residenti del territorio pontino.

Coroanvirus: il punto sui ricoveri

Non si allenta la pressione sulle strutture ospedaliere nella provincia di Latina come nel resto del Lazio. Ieri la Asl ha dato notizia di altri 10 ricoveri nelle precedenti 24 ore nel territorio pontino, mentre ad oggi nel Lazio i ricoverati sono 3095 (+24 rispetto alle 24 ore preccedenti) e 396 le terapie intensive occupate (+5). Secondo i dati Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) aggiornati a domenica 5 aprile, l’occupazione dei posti letto è al 42% per le terapie intensive nel Lazio (oltre la soglia di guardia del 30%), mentre per gli altri reparti è del 48% (la soglia stabilita dal Ministero della Salute è al 40%).

Il Lazio torna in zona arancione

Dopo tre giorni in zona rossa, quelli del ponte di Pasqua, anche la provincia di Latina ed il resto del Lazio tornano da oggi in zona arancione con la riapertura anche delle scuole prevista per domani (qui la notizia). Misuremeno rigide e nuove regole, dunque, da oggi per anche per i pontini (qui tutti i particolari). Intano nella giornata di ieri, quella di Pasquetta, anche a Latina e nella provincia sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine per il rispetto delle regole disposte dal Governo, con particolare riferimento a quelle per gli spostamenti.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 5 aprile

Come detto sono stati 1419 i contagi comunicati ieri dalla Regione nel Lazio; un dato in leggero calo rispetto al giorno precedente ma anche in considerazione di un più basso numero di tamponi. I decessi sono stati 32 (6805 in totale) e i guariti (quasi 234mila in totale). Ad oggi sono quasi 300mila i contagi totali da inizio pandemia in tutte e cinque le province del Lazio, mentre sono circa 53mila gli attuali positivi.

Il punto sui vaccini

La campagna di vaccinazione non si è fermata neanche durante le festività nel Lazio con le somministrazioni che sono andate avanti anche a Pasqua e Pasquetta, mentre dalla mezzanotte di mercoledì 7 aprile saranno aperte le prenotazioni per la fascia di età tra i 64 e 65 anni (1957-1956). Intanto secondo il dato aggiornato da Salutre Lazio alle 8 di oggi, 6 aprile, sono 1.161.703 le vaccinazioni da inizio campagna nella regione, più di 333mila le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Nella provincia di Latina le somministrazioni hanno superato quota 76mila, con più di 23mila persone a cui è stata inoculata anche la seconda dose.

