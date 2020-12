Coronavirus Latina: per due giorni più guariti che nuovi casi in provincia. Ma i decessi sono già 22 a dicembre

Per due giorni, venerdì 4 e sabato 5 dicembre, più guariti in 24 ore che nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina. Questo il dato importante delle scorse 48 ore che hanno fatto registrare un calo dei contagi rispetto alle scorse settimane. Per gli stessi due giorni i nuovi positivi sono stati sotto i 200: 149 venerdì e 122 ieri. Anche nel Lazio sabato il numero dei guariti è stato più alto di quello dei contagi (2109 i primi - numero record - 1783 i secondi). Dati importanti in conseguenza del quale non si può certo parlare di un’inversione della curva, ma che fanno ben sperare, anche se l’attenzione deve rimanere assolutamente alta. Soprattutto in vista delle ormai imminenti festività natalizie. “Gli acquisti sotto casa aiutano a combattere il Covid evitando pericolosi assembramenti nei grandi centri commerciali. Si aiuta il piccolo commercio senza dare vantaggi al virus” ha detto ieri l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Coronavirus Lazio: non si arrestano i decessi

Dall’altro lato, però, c’è un dato che non accenna a diminuire, ed è quello dei decessi, già 22 nei soli primi 5 giorni di dicembre. Un dato incrementato ieri da altre 7 morti che sono state comunicate dalla Asl con il consueto bollettino. I pazienti deceduti - erano residenti due a Cisterna e gli altri a Formia, Gaeta, Latina, Minturno e Terracina - avevano tutti tra i 79 e i 98 anni. Da inizio pandemia le morti sono state 172, la maggior parte delle quali concentrate in questa seconda ondata ed in particolare tra novembre e dicembre.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

In virtù del più alto numero di guariti, calano gli attuali positivi in provincia che ad oggi sono 7187, venerdì erano 7245. I pazienti ricoverati sono 129, 7058 le persone curate a domicilio. I guariti totali sono arrivati a 3260, mentre i contagi da inizio pandemia sono 10619 con un indice di prevalenza (il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti) saluto a 184,60.

Coronavirus Lazio: record di guariti

Come detto sono stati 1783 i contagi ieri nel Lazio. Record di guariti che hanno superato la soglia dei 2100 portando il totale a 32536. I decessi totali sono 2608. In calo ieri anche i ricoveri nel Lazio (3075) e le terapie intensive (349), mentre i casi totali da marzo sono arrivati a 128623.

Proroga delle misure per maxi store commerciali e mercati

Maxi store commerciali e mercati all'aperto chiusi anche per il ponte dell’Immacolata in provincia di Latina e nel Lazio. Nella serata di ieri il presidente Nicola Zingaretti ha firmato la nuova ordinanza che proroga fino a martedì 8 dicembre il contenuto di due precedenti provvedimenti emessi a novembre (qui tutti i particolari).

Dpcm di Natale: tutte le regole

Nuovo Dpcm in vista delle festività natalizie: il documento è stato illustrato ieri nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il nuovo documento prevede misure e restrizioni per gli spostamenti che valgono dal 21 dicembre al 6 gennaio, periodo in cui è vietato muoversi tra regioni. Spostamenti vietati tra i comuni, invece, nei giorni di Natale, Santo Stefano e 1 gennaio. Rimane il coprifuoco spostato dalle 22 alle 7 del mattino a Capodanno. Nuove misure anche per negozi, albergi, impianti sciistici e negozi e per le scuole superiori (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento