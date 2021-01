Coronavirus Lazio, i contagi tornano sopra quota 2mila. E ci sono altri 37 morti

I bollettini continuano a segnalare un aumento di contagi nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore nel Lazio su oltre 15mila tamponi (+2.285) si registrano 2.007 casi positivi (+288), 37 decessi (-35) e 1.512 nuovi guariti. Aumentano i casi che tornano sopra quota 2mila, mentre diminuiscono i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13%. I casi a Roma città tornano a quota 900. Nella Asl Roma 1 sono 503 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi. Nella Asl Roma 2 sono 235 i casi e dodici i decessi. Nella Asl Roma 3 sono 230 i casi e quattro tutti con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 56 i casi, nella Asl Roma 5 sono 125 i casi e un decesso. Nella Asl Roma 6 sono 207 i casi e si registrano cinque decessi.

Nelle province si registrano 651 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 312 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 209 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 56, 75 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 44 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 86 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Hanno superato quota 170mila i casi totali riscontrati nel Lazio da inizio pandemia, mentre sono più di 77mila gli attuali positivi, quasi 90mila i guariti, 3935 i decessi. I ricoveri sono ad oggi 2869, le persone ricoverate nelle terapie intensive 308.

Coronavirus Latina, 312 nuovi contagi e cinque vittime

Anche in provincia di Latina l’ultimo bollettino della Asl, quello diramato il 6 gennaio, ha registrato 312 i nuovi casi di coronavirus che portano a 15.914 quelli totali nel territorio pontino da inizio pandemia. Sono stati invece 80 i guariti. (leggi la notizia)

Coronavirus Latina: il bollettino del 6 gennaio

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Si aggrava ulteriormente il bilancio dei decessi in provincia di Latina: 5quelli comunicati oggi dalla Asl (i pazienti erano residenti ad Latina, Aprilia, Formia e Spigno Saturnia. In totale è arrivato già a 18il numero dei morti solo a gennaio.

Coronavirus Lazio: i dati in tutte le province

Tornano sopra quota 700 casi giornalieri nella Capitale che fa registrare altri 765 nuovi casi; 355 quelli invece nel resto della provincia di Roma. In tutte le altre 4 province laziali sono 599 i nuovi positivi un numero su cui pesano inevitabilmente i 354 contagi del territorio pontino; sono infatti 146 quelli accertati in provincia di Frosinone, 61 in quella di Viterbo e 38 in quella di Rieti.

Vaccino: somministrato il 63% delle dosi disponibili nel Lazio

Proseguono intanto le vaccinazioni tra gli operatori sanitari del Lazio. Secondo i dati diffusi oggi dalla Regione, in tutto il Lazio ad oggi, martedì 5 gennaio, è stato superato il 70% delle somministrazioni di dosi disponibili. Secondo gli ultimi dati diffusi sempre da da Salute Lazio sono state 37149 le vaccinazioni effettuate in tutta la regione; 1488 le dosi inoculate invece nel territorio provinciale di Latina, dove dopo il V-Day del 29 dicembre al Goretti, nei giorni scorsi sono iniziate le vaccinazioni anche presso gli ospedali di Fondi e Formia e oggi a Terracina, mentre nei prossimi giorni, dal 7 gennaio, è previsto il via nelle 3 Rsa già individuate in provincia.