Coronavirus Latina, contagi in risalita. D’Amato: “Prevediamo un peggioramento della curva”

In risalita i contagi da coronavirus in provincia di Latina ed in tutto il Lazio: a dirlo sono i numeri fatti registrare negli ultimi giorni ed in particolare quelli di ieri. 6 gennaio: 312 nuovi casi nel territorio pontino e oltre 2mila (2007) in tutta la regione. Da giorni ormai il Lazio non tornava sopra la quota dei 2mila casi giornalieri. Nella provincia di Latina da inizio pandemia sono stati registrati quasi 16mila casi (15914), di cui 1370 già nel solo mese di gennaio.

“Prevediamo un peggioramento della curva”

Non sembrano ottimistiche le parole dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato a commento dei dati di ieri. “Il valore RT sale ma rimane di poco sotto l’1” ha detto D’Amato che ha anche aggiunto. “Prevediamo un peggioramento della curva. Oggi abbiamo un’onda che si alza come era prevedibile ed occorre massimo rigore e cautela”.

Coronavirus Latina: si aggrava il bilancio dei decessi

Oltre ai 312 casi, la Asl ieri con il consueto bollettino ha dato la notizia anche di altri 5 decessi che hanno fatto salire il totale nel solo mese di gennaio a 18 morti. Un dato allarmante che conferma il trend di questa seconda ondata (a dicembre i decessi sono stati 101); da inizio pandemia la provincia pontina ha pianto la morte di 269 persone.

Coronavirus Lazio: al 13% il rapporto tra positivi e tamponi

Come detto sono stati 2007 i nuovi casi di coronavirus ieri nel Lazio (oltre 15mila i tamponi); ma se i contagi sono in aumento nelle scorse 24 ore sono diminuiti i ricoveri (2843) e le terapie Intensive (306). I decessi sono stati 35 (3972) e i guariti (91242). Ad oggi gli attuali positivi sono 77766, i contagi totali da marzo sono arrivati a quasi 173mila. Secondo i dati diffusi dall’Assessorato regionale alla Sanità, infine, il rapporto tyra positivi e tamponi è al 13%, ma scende al 5% se si considerano anche gli antigenici.

Coronavirus Lazio: oltre 40mila i vaccini

Secondo i dati aggiornati alle 18 di ieri, 6 gennaio, nel Lazio sono stati 42272 i vaccini contro il coronavirus somministrati nel Lazio, 1800 nella provincia di Latina a più di una settimana dal V-Day del 29 dicembre all’ospedale Santa Maria Goretti. Dopo gli ospedali di Formia, Fondi e Terracina, poi da oggi le somministrazioni di dosi di vaccini iniziano anche all’Icot, alla clinica Città di Aprilia e nelle prime tre Rsa individuate dalla Asl (Villa Azzurra a Terracina, Residenza pontina a Latina e Villa Silvana ad Aprilia) dove riceveranno il vaccino circa 250 operatori e i degenti.

Coronavirus: le nuove misure dal 7 gennaio

Da oggi entra in vigore il decreto legge varato dal Governo nei giorni scorse con le misure per il contenimento della diffusione del coronavirus valide da oggi, 7 gennaio, e fino al 15 gennaio prossimo (qui il testo completo). Il provvedimento prevede una zona gialla “rafforzata” nei giorni feriali e la zona arancione in quelli festivi. Fino al 10 gennaio le misure saranno uguali per tutto il territorio nazionale, poi dall’11 gennaio si tornerà alla divisione per colori, ma con nuovi parametri. In sostanza, per retrocedere da zona gialla ad arancione sarà sufficiente un Rt di 1 e per passare in zona rossa un Rt di 1,25 (qui i particolari).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento