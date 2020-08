Coronavirus Latina: sono 49 ancora positivi in provincia, più di mille nel Lazio

E’ tornata a salire la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: due nuovi casi sono stati comunicati ieri, venerdì 7 agosto, dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero: sono risultati positivi al tampone un uomo di Aprilia di rientro dall’Albania (era già sottoposto ad isolamento domiciliare), e una donna di Latina. E’ proprio questo secondo caso a tenere più alta l’attenzione: la donna, di rientro dalla Croazia e prima di scoprire di essere positiva al coronavirus, aveva effettuato una lezione nella palestra Palafitness di Latina per la quale è stata ora disposta la chiusura per la santificazione e tutti i controlli del caso.

Coronavirus Aprilia: ancora 7 positivi

Dopo il caso notificato ieri dalla Asl, sono 7 i pazienti ancora positivi ad Aprilia. A Fare il punto della situazione è l'Amministrazione: 30, invece, le persone che sono ancora in isolamento precauzionale (non positivi). Vietato dunque abbassare la guardia: "La situazione è attentamente monitorata dalle autorità sanitarie, ma siamo ancora lontani dalla fine dell’emergenza" (qui la notizia).

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Sono saliti a 617 i casi di coronavirus totali accertati dalla Asl nel territorio pontino, con un indice di prevalenza - cioè il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - di 10,73. Gli attuali positivi sono 49, 28 i pazienti ricoverati in ospedale. I guariti sono 531 - 4 in più nell'ultima settimana -, mentre sono 37 i decessi.

Coronavirus Lazio: superano i 1000 gli attuali positivi

Altri 20 nuovi casi sono stati confermati ieri nel Lazio dall’Assessorato alla Sanità della Regione; 17 sono stati registrati tra la Capitale e la provincia di Roma, due appunto nella provincia di Latina e l'ultimo è stato notificato dalla Asl di Viterbo. Dei 20 casi, 7 sono di importazione: quattro casi da Ecuador, due da Croazia e un caso dall’Albania. Intanto sono iniziate le operazioni per effettuare i test alle barriere autostradali ai viaggiatori che provengono dall’Est Europa; nella giornata di ieri sono stati effettuati i primi 63 test alla barriera di Roma Nord, tutti con esito negativo. Gurdando al quadro generale del Lazio, sono arrivati a 8764 i casi totali nel Lazio mentre gli attuali positivi superano quota mille - sono 1008 -. I guariti sono arrivati a 6891, mentre i decessi sono 865.

Allo Spallanzani le prime dosi del vaccino made in Italia

“Sono arrivate all’Istituto Spallanzani di Roma le prime dosi del vaccino made in Italy e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’uomo - ha annunciato ieri l’assessoreregioale alla Sanità Alessio D’Amato -. Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione”.

Test rierologici nelle scuole

Per quanto riguarda i test sierologici ai docenti, fa sapere sempre l'Assessorato regionale alla Sanità, è partita nella Asl Roma 5 la sperimentazione a Palestrina dove sono stati effettuati i primi 50 prelievi a docenti e personale scolastico. Dal 20 agosto partiranno i test in tutti gli istituti del territorio della Asl Roma 5 per circa 10mila persone e circa 300 plessi scolastici.

