Coronavirus Latina: in una settimana più di 1200 casi in provincia, 17 i decessi

Più di 1200 casi di coronavirus in una settimana - 1208 per la precisione - e 17 decessi: questa la prima settimana di novembre nella provincia di Latina raccontata con i numeri. Ad oggi sono 3632 gli attuali positivi e 189 i pazienti ricoverati in strutture ospedaliere. Una situazione che viene tenuta sotto stretto controllo dalla Asl e della quale si discuterà domani nel corso della conferenza dei sindaci convocata dal primo cittadino Damiano Coletta. Ieri, sabato 7 novembre, intanto sono 234 i nuovi contagi, registrati in 23 diversi comuni, con 3 decessi.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Dei 234 casi giornalieri di ieri, circa un terzo è stato riscontrato nella sola città di Latina che ha contato 81 nuovi positivi, sulla falsa riga degli 83 del giorno precedente. Gli altri sono stati registrati nei seguenti comuni: Aprilia (28), Castelforte (1), Cisterna (7), Cori (2), Fondi (11), Formia (12), Gaeta (6), Itri (6), Latina (81), Lenola (7), Minturno (9), Norma (1), Pontinia (5), Ponza (1), Priverno (5), Rocca Massima (1), Sabaudia(4), Santi Cosma e Damiano (14), Sermoneta (3), Sezze (6), Sperlonga (1), Terracina (22) e Ventotene (1).

Coronavirus Latina: si aggrava il bilancio dei decessi

Triste il dato dei decessi di ieri: tre quelli comunicati dalla Asl con il bollettino giornaliero che hanno riguardato due pazienti di Aprilia e uno di Itri, ospite della casa di cura Domus Aurea che si è spento all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Salgono a 17 i decessi nei primi 7 giorni di novembre - a cui se ne aggiungono 4 di pazienti non residenti in provincia - a 72 il totale da inizio pandemia.

Coronavirus Latina: 3632 attuali positivi

Tra i residenti dei 33 comuni pontini sono stati 4852 i contagi totali riscontrati da marzo ad oggi, mentre sono 3632 gli attuali positivi: di questi 3443 sono in cura presso il proprio domicilio, mentre 189 sono ricoverati in strutture ospedaliere. L’indice di prevalenza - vale a dire il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti - è arrivato ora a 84,33; sono 1147 i guariti.

Coronavirus Latina: nuova postazione per i tamponi

Intanto da oggi, domenica 8 novembre, è operativa una nuova postazione per i tamponi antigenici; è stata allestita dalla Asl presso l'ospedale Icot di Latina e prevede un percorso pedonale walk in (qui tutte le informazioni).

Coronavirus Lazio: casi in lieve calo

Su 30mila tamponi processati i contagi in tutto il Lazio ieri sono stati 2618, 81 in meno rispetto alla giornata precedente. Sono stati 27 invece i decessi e 239 i guariti. “Lieve calo dei casi e diminuisce anche il rapporto tra positivi e tamponi che scende all’8,5% - commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Adesso è il momento di tenere alta l’attenzione affinché le misure adottate diano l’effetto auspicato di raffreddare la curva. Prosegue l’attività per la riconversione della rete”.

Coronavirus Lazio: raddoppiano i posti letto

Raddoppiano intanto i posti letto nel Lazio. Lo stabilisce l’ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti che prevede 5.310 posti letto Covid in tutta la regione a fronte dei 2913 attuali, con l’attivazione entro una settimana. Sono 4.409 i posti letto ordinari e 910 quelli di terapia intensiva e sub intensiva. Il provvedimento del governatore prevede anche 54 strutture coinvolte, con 16 grandi hub Covid Hospital e un hub pediatrico. Nella provincia di Latina sono previsti quasi 200 posti letto Covid (qui la notizia).

Convocata la conferenza dei sindaci

Per lunedì il sindaco di Latina Damiano Coletta ha convocato la conferenza dei sindaci per fare il puto della situazione. L’annuncio da parte dello stesso primo cittadino nel tardo pomeriggio di venerdì a commento dei dati di quella giornata che hanno fatto segnare il triste record di nuovi casi in provincia, 316.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento