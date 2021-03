Coronavirus, la situazione aggiornata dei contagi in provincia e nel Lazio: aumentano ricoveri e terapie intensive

Torna a crescere anche in provincia di Latina la pressione sull'ospedale. Attenzione puntata sulle scuole. L'assessore D'Amato sui vaccini: "Siamo preoccupati per la regolarità delle forniture"

Casi in calo in provincia, secondo l'ultimo bollettino della Asl: 46 a fronte di circa 800 test, tra molecolari e antigenici. Ma la situazione risulta in generale peggiorata rispetto al mese scorso. Aumentano i ricoveri e cresce la pressione ospedaliera. "Siamo tornati indietro - ha commentato ieri il direttore facente funzioni della Asl Giuseppe Visconti - ai mesi di ottobre e novembre. Anche se le azioni che abbiamo messo in campo ci aiutano a gestire meglio la situazione".Tornando ai numeri del bollettino, sono 20 i comuni coinvolti, 105 i pazienti guariti e nessun decesso. I contagi del mese di marzo arrivano ora a 1.073.

Altri casi di variante inglese a Cisterna

Resta sotto stretta osservazione il fronte delle scuole sul territorio pontino, dove continuano ad aumentare le classi in quarantena e i contagi. Ma fa paura anche la circolazione della variante inglese, accertata ieri dall'istituto Spallanzani di Roma fra 13 dipendenti di un'azienda di Cisterna risultati positivi (qui i dettagli della notizia). Ieri intanto è stato fatto il punto della situazione dal commissario straordinario del Comune annunciando maggiori controlli in città contro gli assembramenti.

Vaccini agli over 70: al via le prenotazioni

Sono partite alla mezzanotte di oggi le prenotazioni online sul portale di Salute Lazio per i vaccini agli over 70. Le operazioni di oggi sono riservate la fascia di persone tra i 77 e i 76 anni, vale a dire i nati nel 1944 e 1945; secondo le prime informazioni fornite dall’Unità di Crisi Regione dopo meno di 12 ore, sono state superate la 30mila prenotazioni. “Tutto si sta svolgendo con regolarità e senza complicazioni” viene fatto sapere dall’Unità di Crisi (qui la notizia completa).

Latina pronta per la sperimentazione del vaccino Reithera e dei monoclonali

Una giornata importante quella del 9 marzo per la Asl di Latina, scelta per le fasi 2 e 3 della sperimentazione del vaccino Reithera e per l'utilizzo degli anticorpi monoclonali. "Due importanti riconoscimenti che ci pongono in prima linea nella lotta al covid” ha commentato Visconti che, insieme alla dottoressa Mirian Lichtner, direttrice del reparto Malattie Infettive dell'ospedale Goretti, e al dottor Francesco Equitani direttore del centro trasfusionale del nosocomio di Latina, hanno illustrato i particolari nel corso di una conferenza stampa (qui i dettagli).

Coronavirus Lazio: in risalita i contagi

Uno sguardo alla situazione del Lazio: sono 1431 i contagi registrati nelle scorse ore su oltre 40mila test, 28 i decessi, 753 i guariti. Ancora in risalita anche il numero dei ricoveri (+27 rispetto al giorno prima) come quello delle terapie intensive (+8). “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3% - ha detto l’assessore D’Amato -. Domani al via le vaccinazioni per pazienti autistici gravi e caregiver", mentre c'è "preoccupazione per la regolarità delle forniture dei vaccini”. Cresce ancora il dato degli attuali positivi in tutta la regione che superano quota 38mila; sono 2049 le persone ricoverate, 261 le terapie intensive occupate. Oltre 246mila contagi sono stati registrati nel Lazio in un anno di pandemia; più di 202mila sono le persone poi guarite; 6092 i deceduti.

D’Amato: Nel Lazio vaccinati più di 7mila vulnerabili”

“Nella Regione Lazio sono state già vaccinate 7.304 persone vulnerabili gravi, un segno di attenzione importante e un impegno prioritario” ha detto oggi sempre l’assessore D’Amato. “E’ stato dato mandato a tutte le strutture di avviare le vaccinazioni per le categorie dei vulnerabili gravi da loro assistiti. Domani mattina prendono il via le vaccinazioni per i pazienti autistici gravi e i caregiver presso il Policlinico di Tor Vergata e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove sono stati già vaccinati 250 pazienti over 16 anni”. Nella giornata di ieri, 9 marzo, le somministrazioni hanno superato la soglia delle 20mila.

Al via la prenotazione dei vaccini per gli over 70

Da questa settimana prendono il via anche le prenotazioni dei vaccini riservate ai cittadini di età superiore ai 70 anni. Da oggi, 10 marzo, si parte con le prenotazioni online che saranno divise per fasce di età. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Lazio in seguito alla circolare del Ministero della Salute che ha esteso l’età dei cittadini per la somministrazione del siero Astrazeneca anche agli over 65. In virtù di questo, "sono state rimodulate le prenotazioni sul portale regionale ‘prenota vaccino covid’ per la fascia di età superiore ai 70 anni” (qui tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento