Coronavirus, nel Lazio poco più di mille casi, 37 i decessi. Tutti i dati del 12 aprile

Meno tamponi e meno contagi in tutta la regione dove nelle ultime 24 ore sono in calo i ricoveri, ma in aumento le terapie intensive occupate. In provincia 117 nuovi positivi

In provincia di Latina 117 nuovi casi di covid nella giornata di oggi, lunedì 12 aprile, dopo il picco dei picco dei 203 contagi di domenica. Sono 35 nella città di Latina, 22 ad Aprilia, altri 13 a Cisterna, mentre negli altri comuni si registrano numeri a una sola cifra. Il totale dei positivi accertati ad aprile è di 1873. Il bollettino riporta poi altri 16 ricoveri che si aggiungono ai 105 della settimana appena conclusa.

Il bilancio delle vittime in provincia

Nelle ultime 24 ore inoltre si registra un decesso nel comune di Pontinia. Si tratta della 24esima vittima nel solo mese di aprile mentre sono 485 da inizio pandemia.

Coronavirus Lazio: poco più di mille casi

Sono in calo i casi nel Lazio oggi, ma a fronte anche, come capita spesso il lunedì, anche di un numero inferiore di tamponi. I contagi comunicati dall’Assessorato alla Sanità della Regione sono 1057 (-618), ma i test sono stati appena 15mila in totale di cui oltre 9mila molecolari e più di 5mila antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 7%. I decessi nelle scorse 24 ore sono stati 37 (+18), 1012 i guariti. In aumento rispetto a ieri le terapie intensive, mentre sono in calo i ricoveri.

Coronaviorus Lazio: il bollettino del 12 aprile

Nella Capitale sono 558 i contagi di oggi a cui se ne aggiungono altri 300 registrati nel resto della provincia di Roma. Nelle altre quattro province del Lazio sono invece 199 i casi di cui appunto 117 nel territorio pontino; altri 35 sono nella provincia di Frosinone, 31 in quella di Viterbo e 16 in quella di Rieti. superano la soglia dei 52mila gli attuali positivi ad oggi in tutta la regione, mentre sono 3050 i ricoverati, 396 le terapie intensive occupate. Da inizio pandemia sono 302.775 i contagi registrati, 243.634 persone sono poi guarite, mentre sono 7070 i decessi.

Vaccini, il punto sulle somministrazioni

Da domani, martedi 13 aprile, alla mezzanotte, partiranno le prenotazioni del vaccino per la fascia d'età 61 - 60 anni (i nati 1960 e 1961). Intanto, alle 11 di oggi, 12 aprile, la regione Lazio ha raggiunto la soglia di 1.311.838 somministrazioni di vaccino, per un totale di 378.314 cittadini vaccinati con doppia dose. In provincia di Latina le somministrazioni effettuate sono 86.663, di cui 25.750 doppie dosi (tutti i dettagli).

Tutti i dati del covid dall'inizio della pandemia

C'è un quadro dettagliato dei contagi dall’inizio dell’epidemia sul territorio della nostra regione. E’ quello che emerge dal monitoraggio effettuato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio e reso noto dall'Unità di crisi. Secondo i dati raccolti sui casi l'età media è di 45 anni e i contagiati sono equamente ripartiti tra maschi (48,7%) e femmine (51,4%). E' emersa anche una distribuzione in percentuale dei casi nelle singole Asl secondo cui si è registrato il 9,4% dei contagi nella Asl di Latina. Lo studio del Seresmi ha inoltre calcolato la percentuale di decessi, di guariti e di pazienti ricoverati sul totale dei casi trattati fino ad ora (tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo aggiroanto alle 19.40