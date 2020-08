Coronavirus: non si fermano i contagi in provincia e nel Lazio. Attenzione su giovani e casi di rientro dall’estero

Non si arrestano i contagi da coronavirus nella provincia di Latina e nel Lazio. E anche qui è alta l’attenzione per i casi di rientro dall’estero. “Bene il Governo sul Piano per i rientri, passa il ‘Modello Lazio’ - ha commentato nella serata di ieri l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato -. Tamponi a chi rientra e in aeroporti è quello che abbiamo fatto per primi nel Lazio”. Da oggi “siamo pronti con i tamponi ai drive-in per chi viene da Grecia Spagna Malta e Croazia. Si segnalerà l’arrivo sulla app ‘Lazio Doctor Covid’ o al Numero Verde 800.118.800”. Nelle scorse ore, infatti, il ministreo della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede tamponi per le persone che arrivano in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna (qui la notizia).

Nella giornata di ieri, mercoledì 12 agosto, sono stati comunicati dalla Asl di Latina con il consueto bollettino 4 nuovi casi: sono stati registrati due nel capoluogo pontino e gli altri a Pontinia e Sezze. Da quanto fatto sapere dall’Assessorato regionale alla Sanità, sono risultati positivi una coppia rientrata da Barcellona e per la quale in corso il contact tracing internazionale, un uomo di nazionalità indiana con link ad un caso già noto e isolato, e un uomo di nazionalità rumena con link familiare a casi di rientro da Romania. Con questi sono saliti ad 8 i contagi da inizio settimana.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Con gli ultimi dati aggiornati, sono 633 i casi totali in provincia, con un indice di prevalenza - vale a dire il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - arrivato ormai ad 11. Gli attuali positivi sono saliti a 63, 31 sono le persone ricoverate. Sono 533 i guariti, 37 i decessi.

Coronavirus Lazio: altra impennata di casi

Sono stati 37 i nuovi casi di coronavirus confermati ieri dalla Regione Lazio: di questi un caso proviene dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa e 18 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: tre i casi di rientro da Malta, tre casi da Grecia, due casi da Ibiza e due da Barcellona, due casi da Francia, due casi da Kosovo, un caso da Ucraina, un caso da Croazia, un caso da India e un caso da Romania. “Il valore RT nella valutazione settimanale è di 0.99 ma prevediamo un aumento dovuto ai casi di rientro dalle vacanze e dall’estero” ha commentato l’assessore D’Alessio.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

In totale sono arrivati a 8920 i contagi totali da coronavirus nel Lazio da inizio pandemia; le persone ancora positive sono salite a 1121; sono 6931 i guariti, 868 i decessi.

Tamponi ai migranti: negativi i primi risultati

Arrivano intanto i primi risultati dei tamponi effettuati sui 37 migranti che sono ospitati nel Cas di Cori. Sono tutti esiti negativi. Il gruppo arrivato nelle scorse settimane a Latina era composto da 55 cittadini stranieri sbarcati a Lampedusa e trasferiti sul territorio pontino. Dodici di loro erano risultati positivi al covid, mentre gli altri 43 erano stati appunto collocati nella struttura di Cori, dove ora ne restano, dopo la fuga di alcuni, 37. Uno era infatti già risultato positivo nei giorni scorsi e la Asl aveva annunciato nuovi tamponi a tutti per accertare un eventuale contagio del resto del gruppo.

Vaccino, superati i 4 mila volontari per sperimentazione allo Spallanzani.

"La manifestazione d'interesse pubblica dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti covid ha superato le 4mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio". Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

Lazio: dal 1° settembre ripartono gli eventi sportivi e riaprono i nidi

Dal 1° settembre nel Lazio ripartono gli eventi sportivi e riaprono gli asili nido. La Regione Lazio ha emanato una nuova ordinanza e specifiche linee guida. Per quanto riguarda lo sport si tratta però di eventi con un massimo di 1000 spettatori per stadi all'aperto e di 22 per le strutture al chiuse (qui la notizia). Per i nidi invece, tra le misure anticovid che verranno adottate, ci saranno ingressi e uscite su turni, test sierologici al personale, sanificazione degli ambienti (qui la notizia).

Articolo in aggiornamento