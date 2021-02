Coronavirus: nel Lazio incidenza sotto la soglia di allerta, superate le 300mila vaccinazioni

La situazione aggiornata in provincia e nel resto della regione sui contagi e i decessi. L'assessore D'Amato: "Stimiamo un valore Rt in aumento". Il punto sulle somministrazioni

Si mantiene al momento stabile la situazione in provincia di Latina dal punto di vista dei contagi, da diversi giorni sotto quota 100. Il bollettino del Asl di ieri, 17 febbraio, segnalava infatti 67 nuovi casi in 21 comuni del territorio pontino.

La situazione dei contagi in provincia

Il dato maggiore riguarda il comune di Latina che conta 11 nuovi casi, un numero comunque basso rispetto alla media giornaliera di positivi. Quattro casi riguardano poi il paese di Roccagorga, che da lunedì 15 febbraiio è in zona rossa. I nuovi positivi a febbraio arrivano ora a 1707. Sale però il bilancio delle vittime, con altri tre morti registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di pazienti che erano residenti a Castelforte, Priverno e Roccasecca dei Volsci, che avevano 71, 74 e 92 anni. Quarantuno sono stati i decessi solo a febbraio, 388 le vittime pontine dall'inizio della pandemia.

Coronavirus Roccagorga: non è variante inglese

Buone notizie dallo Spallanzani: a Roccagorga i contagi di covid non sono legati alla temuta variante inglese. La conferma dunque dalle analisi di laboratorio dell'istituto di Roma. L'ufficialità è arrivata dalla Asl e dal sindaco del paese Nancy Piccaro (qui la notizia). Ma il punto è stato fatto anche nel corso di una riunione convocata in prefettura con la Asl.

D'Amato: 871 positivi, 55 morti

Su oltre 12mila tamponi nel Lazio, 1.628 più di martedì, e più di 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 871 casi positivi e 55 morti, mentre sono 1.470 i guariti. "Aumentano i decessi, mentre diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive - spiega l'assessore D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%. I dati dell'incidenza e i dati dei tassi di ospedalizzazione sono al di sotto delle soglie di allert, ma stimiamo un valore Rt in lieve aumento".Dopo i dati emersi dal bollettino del 17 febbraio, sono quindi 36.607 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 34.324 sono in isolamento domiciliare, 2.044 sono ricoverati non in terapia intensiva, 239 sono ricoverati in terapia intensiva (-14 rispetto a ieri), 5.593 sono deceduti e 179.630 sono guariti.

Il punto sui vaccini nel Lazio: superate le 300mila dosi

Prosegue nel Lazio la campagna vaccinale anti Covid, alle 12 di ieri, 17 febbraio, è stata superata la quota delle 300mila dosi somministrate. Ad oggi, secondo l'aggiornamento delle 7 di mattina del 18 febbraio, sono 305.881, mentre in provincia sono in totale 17.771.."Sono 117mila - spiega l'assessore Alessio D'Amato - le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione della seconda dose. Gli over 80 nel Lazio vaccinati sono 60mila e nei prossimi giorni andremo ad una ulteriore accelerazione. Sono preoccupato per la riduzione delle forniture del vaccino Moderna e spero che sia uno stop solo momentaneo. Abbiamo bisogno di maggior quantitativi per accelerare la copertura vaccinale tenendo conto che nei prossimi giorni partiremo anche con il personale della scuola"

Vaccini, dal 18 febbraio prenotazioni per il personale scolastico

Da oggi, giovedì 18 febbraio, il personale scolastico e universitario può prenotare il proprio vaccino anti covid. Può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il Servizio sanitario della Regione Lazio. Le somministrazioni avranno inizio, invece, lunedì 22 febbraio (qui tutte le informazioni). Intanto, da lunedì 15 febbraio anche in provincia di Latina sono iniziate le somministrazioni del vaccino Astrazeneca. Due i centri vaccinali allestiti sul territorio: presso un'ala del centro sociale di via Vittorio Veneto a Latina e presso l'ospedale Fiorini di Terracina. Si procede in prima battuta con il personale medico ancora non vaccinato. A Roma invece sono iniziate le somministrazioni anche alle forze dell'ordine (qui tutti i dettagli).

